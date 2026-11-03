Türkiye’den teknoloji atılımı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 bütçesini açıkladı. Bakanlık ve bağlı kuruluşları için 368 milyar 669 milyon liralık bütçe öngörüldüğünü belirten Kacır, sanayi projelerine 53 milyar lira kaynak ayrılacağını, yatırım kredisi programının ise 750 milyar liraya yükseltildiğini duyurdu. Program kapsamında toplam yatırım tutarı 613 milyar lirayı aşan 168 projenin destekleneceğini bildirdi. Savunma sanayisi ihracatının 10 milyar doları aştığını belirten Kacır, uzaydan yapay zekaya, yerli otomobilden yüksek teknolojiye kadar yeni hedefleri sıraladı.

YAPAY ZEKAYA YATIRIM

TÜRKİYE'NİN yapay zeka ve dijital altyapısını güçlendireceklerini dile getiren Kacır, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısına en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı hedeflediklerini açıkladı. Veri merkezlerinin kurulu gücünün en az 1 gigavata çıkarılacağını belirten Kacır, iki yılda 5 milyon vatandaşa yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi verileceğini kaydetti. Ayrıca 54 kübit işlemci gücüne sahip yerli kuantum bilgisayarın 2027'de devreye alınacağını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN uzay çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiğini belirten Kacır, yüzde 87 yerlilik oranıyla geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini açıkladı. Görev kapsamında Ay'ın yüzey özellikleri, manyetik alanları ve su oluşum mekanizmalarının inceleneceğini ifade eden Kacır, İMECE-2 uydusunun 2027'de, İMECE- 3'ün ise 2028'de uzaya gönderileceğini söyledi. TÜRKSAT 7A çalışmalarının da başladığını belirtti.