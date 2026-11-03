Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

2027 yılına sayılı günler kala vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeni tarifeler gündeme gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Açıklanan oran, yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların ödeyeceği harç tutarını da yeniden gündeme taşıdı.
Mevcut tarifeyle seyahat hazırlığı yapan vatandaşlar, yeni yılda ödeyecekleri tutarı araştırmaya başladı. İşte 2027 yurt dışı çıkış harcına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2027 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Yurt dışı çıkış harcı, mevcut dönemde 1.250 TL olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83 üzerinden yapılan hesaplamaya göre harcın yeni tutarı yaklaşık 1.597,88 TL'ye ulaşıyor.
Buna göre herhangi bir farklı düzenleme yapılmaması halinde 2027 yılında yurt dışına çıkacak vatandaşların yaklaşık 1.598 TL yurt dışı çıkış harcı ödemesi bekleniyor.
YENİ YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yeni harç tutarının 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak hesaplanan rakamın kesinleşmesi için resmi düzenlemenin yayımlanması gerekiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını mevzuat çerçevesinde yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Bu nedenle nihai harç tutarı, yapılacak düzenlemenin ardından netlik kazanacak.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KİMLERDEN ALINMIYOR?
Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan tahsil edilen yasal bir ücret olarak uygulanıyor. Ancak bazı kişiler bu ödemeden muaf tutuluyor.
Mevcut uygulamaya göre;
-7 yaşını doldurmamış çocuklar,
-Yurt dışında oturma izni bulunanlar,
-KKTC'ye kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,
-Yabancı pasaportla çıkış yapan çifte vatandaşlar,
-Ticari amaçla yolcu veya yük taşıyan araçların mürettebatı yurt dışı çıkış harcı ödemiyor.
YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİ HARÇ ÖDEYECEK Mİ?
Yurt dışı çıkış harcında en çok merak edilen konulardan biri de yeşil ve gri pasaport sahiplerinin durumu oluyor. Hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport sahipleri, yalnızca pasaport türleri nedeniyle harç muafiyetinden yararlanmıyor. Muafiyet kapsamında yer almayan kişiler, bu pasaportlarla yurt dışına çıkarken de harç ödemekle yükümlü oluyor.