Haberler Ekonomi Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı seyahati planlayanları ilgilendiren yeni yıl düzenlemesi için hesaplar değişti. Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte gözler, 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak yurt dışı çıkış harcına çevrildi. Peki yeni yılda sınır kapısından geçmek isteyenler ne kadar ödeme yapacak? HABER MERKEZİ









2027 yılına sayılı günler kala vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeni tarifeler gündeme gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Açıklanan oran, yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların ödeyeceği harç tutarını da yeniden gündeme taşıdı. Mevcut tarifeyle seyahat hazırlığı yapan vatandaşlar, yeni yılda ödeyecekleri tutarı araştırmaya başladı. İşte 2027 yurt dışı çıkış harcına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

2027 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK? Yurt dışı çıkış harcı, mevcut dönemde 1.250 TL olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83 üzerinden yapılan hesaplamaya göre harcın yeni tutarı yaklaşık 1.597,88 TL'ye ulaşıyor. Buna göre herhangi bir farklı düzenleme yapılmaması halinde 2027 yılında yurt dışına çıkacak vatandaşların yaklaşık 1.598 TL yurt dışı çıkış harcı ödemesi bekleniyor.