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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI 4 KASIM | ALTIN DÜŞTÜ MÜ? 4 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI 4 KASIM | ALTIN DÜŞTÜ MÜ? 4 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında uzun süre yaşanan düşüşün ardından toparlanma yükselişi gerçekleşti. Fakat bu yükseliş yeniden düşüş riskini ortadan kaldırmadı. 3.893 dolara kadar gerileyen ons altın yeniden 3.934 dolar seviyesine yükselirken, gözler 6 Kasım'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Haftanın ortasına gelindiğinde 'Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu?' sorusu etrafında yoğunlaşan aramalar zirveye ulaştı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

4 Kasım 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, alım satım yapmayı düşünen vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 4 Kasım güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum..

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2026

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.347,02 TL

Satış: 6.347,82 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 4 KASIM 2026

Alış: 10.345,00 TL

Satış: 10.452,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 4 KASIM 2026

Alış: 3.938,13 Dolar

Satış: 3.938,70 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4 KASIM 2026

Alış: 41.348,00 TL

Satış: 41.611,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 4 KASIM 2026

Alış: 6,328 TL

Satış: 6,406 TL

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