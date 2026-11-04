ALTIN FİYATLARI 4 KASIM | ALTIN DÜŞTÜ MÜ? 4 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI

4 Kasım 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, alım satım yapmayı düşünen vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 4 Kasım güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum..