Ev hayali kuran İzmirlilere müjde! Dev projenin ilk etabı yükseliyor...

İLK İKİ ETAPTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Projenin dört etaptan oluştuğunu belirten Sançmış, etapların güncel durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Projemizde 3 bin 400 civarında bağımsız birim yer alacak. Birinci etap kapsamında 411, ikinci etapta bin 106, üçüncü etapta ise 825 konut ve bağımsız birim yapılacak. Birinci etapta imalatlar betonarme seviyesinde devam ediyor. İkinci etapta fore kazık ve iksa çalışmaları sürüyor. Üçüncü etabın ihalesi 20 Kasım 2026 tarihinde sonuçlanacak. Projemizin son etabı olan dördüncü etap için ihale paketi hazırlıkları devam ediyor. Yılın sonuna kalmadan ihalenin gerçekleştirilmesi planlanıyor."





SOSYAL DONATI ALANLARI DA YER ALACAK



Yaklaşık 370 bin metrekare inşaat alanı üzerinde planlanan Egeşehir Menemen Konutları Projesi, konutların yanı sıra sosyal yaşamı destekleyen alanları da kapsıyor. Projede yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel alanlar, kreş ve sağlık birimlerinin yer alması planlanıyor. Bölgeye nefes aldıracak bir rekreasyon alanı da oluşturulacak.