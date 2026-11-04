BENZİNE İNDİRİM VAR MI? 4 KASIM AKARYAKIT FİYATLARI Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerden gelen karışık sinyallerin etkisiyle çarşamba günü Asya piyasalarında yükselişe geçti. Brent petrol yüzde 1 artışla 104,61 dolara, ABD tipi WTI ham petrol ise yüzde 0,8 yükselişle 96,83 dolara çıktı. Önceki iki işlem gününde gerileyen petrol fiyatları, son dört haftanın en düşük seviyelerine yaklaşmıştı.
ABD ve İran yönetimlerinin arabulucular aracılığıyla iletilen yeni barış tekliflerini değerlendirdiği bildirildi. Katar'ın da diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığı ve temsilcilerinin Tahran'da İranlı yetkililerle görüştüğü aktarıldı. Ancak İranlı yetkili, Washington'un son teklifine verdiği yanıtın ikna edici olmadığını belirtti. ABD'nin İran'a bağlı Keşm Adası'nda gerçekleştirdiği sınırlı saldırılar da diplomatik çözüm umutlarına gölge düşürdü.
Piyasalarda ABD ara seçimlerinin sonuçları da yakından takip ediliyor. Seçimlerin Başkan Donald Trump'ın iç siyasetteki konumunu ve İran politikasını etkileyebileceği değerlendiriliyor. Seçim öncesinde askeri operasyonların yoğunlaşacağı beklentisi petrol fiyatlarını son altı ayın zirvesine taşımış, diplomatik çözüm sinyalleri ise ardından sert düşüşü beraberinde getirmişti.
Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ABD stok verileri oldu. Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıklamasına göre, 30 Ekim'de sona eren haftada ABD ham petrol stokları 5 milyon 267 bin varil azaldı. Analistler 2,1 milyon varillik artış bekliyordu. Aynı dönemde benzin stokları 1 milyon 427 bin varil artarken, distile ürün stokları 270 bin varil geriledi. Beklentilerin aksine gerçekleşen ham petrol stoklarındaki düşüş, fiyatlardaki yükselişi destekledi.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.
Son olarak; 3 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise LPG otogaza 9 TL zam yapıldı.
4 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 80.50 TL
Motorinin litresi: 100.50 TL
LPG: 50.70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 80.30 TL
Motorinin litresi: 100.30 TL
LPG: 50.10 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 81.50 TL
Motorinin litresi: 101.60 TL
LPG: 50.79 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 81.70 TL
Motorinin litresi: 101.90 TL
LPG: 50.70 TL