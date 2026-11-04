BENZİNE İNDİRİM VAR MI? 4 KASIM AKARYAKIT FİYATLARI Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

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Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerden gelen karışık sinyallerin etkisiyle çarşamba günü Asya piyasalarında yükselişe geçti. Brent petrol yüzde 1 artışla 104,61 dolara, ABD tipi WTI ham petrol ise yüzde 0,8 yükselişle 96,83 dolara çıktı. Önceki iki işlem gününde gerileyen petrol fiyatları, son dört haftanın en düşük seviyelerine yaklaşmıştı.

ABD ve İran yönetimlerinin arabulucular aracılığıyla iletilen yeni barış tekliflerini değerlendirdiği bildirildi. Katar'ın da diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığı ve temsilcilerinin Tahran'da İranlı yetkililerle görüştüğü aktarıldı. Ancak İranlı yetkili, Washington'un son teklifine verdiği yanıtın ikna edici olmadığını belirtti. ABD'nin İran'a bağlı Keşm Adası'nda gerçekleştirdiği sınırlı saldırılar da diplomatik çözüm umutlarına gölge düşürdü.

Piyasalarda ABD ara seçimlerinin sonuçları da yakından takip ediliyor. Seçimlerin Başkan Donald Trump'ın iç siyasetteki konumunu ve İran politikasını etkileyebileceği değerlendiriliyor. Seçim öncesinde askeri operasyonların yoğunlaşacağı beklentisi petrol fiyatlarını son altı ayın zirvesine taşımış, diplomatik çözüm sinyalleri ise ardından sert düşüşü beraberinde getirmişti.