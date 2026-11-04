Emekli zammında 4 aylık tablo netleşti

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinın yıl sona maaş zammına bir adım daha yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Ekim ayı enflasyonunu yüz de 2.58 olarak açıkladı. İlk dört aylık verilere göre; SSK ve BAĞ-KUR'lunun temmuz-ekim enflasyonu yüzde 8,29'a, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 6.27'ye ulaştı. Geriye 2 veri kaldı. Yıl sonunda hükümetin emekliye refah payı veya seyyanen zam yapması planlanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 25 bin 505 TL'ye çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yıl sonunda mevcut yasal artışlara ilave iyileştirme yapılacağını açıkladı. Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara, ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" dedi.



SSK VE BAĞ-KUR'LU MAAŞLARI

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Yüzde 8.29'luk zamma göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 072 TL'ye yükselecek. 30 bin TL alanların maaşı 32 bin 487 TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar 43 bin 316 TL'ye, 50 bin TL alanların maaşı da 54 bin 145 TL'ye çıkacak



YÜZDE 1.21 FARK OLUŞTU

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyonla dört aylık kümülatif oran yüzde 8,29 oldu. Memur ve memur emeklileri, 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı aldı. Dört aylık enflasyonun bu oranı aşmasıyla memur zammı için yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Bu farka, 2027'nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı da uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 6,27 olarak ortaya çıktı. Ocak 2027 memur zammı, kalan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

MASADAKİ 4 FORMÜL

Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek: Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL Piyasa tahmini: Yüzde 10.08 zamlı 25 bin 926 TL

AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL

Finansal Kurumlar Birliği (FKE) tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yüzde 10 zam oranı üzerinden refah payı ile oluşacak tablo şu şekilde: