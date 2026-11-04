Emekli zammında 4 aylık tablo netleşti

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinın yıl sona maaş zammına bir adım daha yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Ekim ayı enflasyonunu yüz de 2.58 olarak açıkladı. İlk dört aylık verilere göre; SSK ve BAĞ-KUR'lunun temmuz-ekim enflasyonu yüzde 8,29'a, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 6.27'ye ulaştı. Geriye 2 veri kaldı. Yıl sonunda hükümetin emekliye refah payı veya seyyanen zam yapması planlanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 25 bin 505 TL'ye çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yıl sonunda mevcut yasal artışlara ilave iyileştirme yapılacağını açıkladı. Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara, ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" dedi.
SSK VE BAĞ-KUR'LU MAAŞLARI
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Yüzde 8.29'luk zamma göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 072 TL'ye yükselecek. 30 bin TL alanların maaşı 32 bin 487 TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar 43 bin 316 TL'ye, 50 bin TL alanların maaşı da 54 bin 145 TL'ye çıkacak
YÜZDE 1.21 FARK OLUŞTU
Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyonla dört aylık kümülatif oran yüzde 8,29 oldu. Memur ve memur emeklileri, 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı aldı. Dört aylık enflasyonun bu oranı aşmasıyla memur zammı için yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Bu farka, 2027'nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı da uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 6,27 olarak ortaya çıktı. Ocak 2027 memur zammı, kalan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.
MASADAKİ 4 FORMÜL
Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek: Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL Piyasa tahmini: Yüzde 10.08 zamlı 25 bin 926 TL
AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
Finansal Kurumlar Birliği (FKE) tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Yüzde 10 zam oranı üzerinden refah payı ile oluşacak tablo şu şekilde:
23.552 TL mevcut maaş için:
Yüzde 10 zamlı maaş: ............... 25.907,20 TL
Yüzde 5 refah payı: ................... 27.202,56 TL
Yüzde 10 refah payı: ................. 28.497,92 TL
Yüzde 15 refah payı: ................. 29.793,28 TL
Yüzde 20 refah payı: ................. 31.088,64 TL
SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR
Memurlara yapılacak zam sosyal destekler içinde uygulanacak. Finansal Kurumlar Birliği anketindeki veriler doğrultusunda ortaya çıkan 6,27'lik zam doğrultusunda bazı sosyal destekler şöyle olacak:
- 7.256,71 TL olan 65 yaş aylığı 7 bin 710 TL'ye yükselecek.
- Ağır engelli raporu bulunan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilere verilen evde bakım desteği 15.755 TL'den 16 bin 742 TL'ye çıkacak.
- Engelli aylığı yüzde 40-69 arası engeli olanlar için 5.793 TL'den 6 bin 156 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 8.689 TL'den 9 bin 234 TL'ye yükselecek.
- Kronik hastalık yardımı kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı olanlara 15.755 TL olan destek ödemesi 16 bin 742 TL üzerinden yapılacak.
- 472.653,60 TL olan bedellik askerlik ücreti ise 502 bin 289 TL'ye çıkacak.
2027 yılında vergi, harç ve cezaların artışında esas alınacak yeniden değerleme oranı, açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle netleşti. Yeniden değerleme oranı 2027 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Kırmızı ışık cezasının 6 bin 391 TL'ye, hız sınırı cezasının 31 bin 957 bin TL'ye, drift cezasının 178 bin 962 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
BİRÇOK KALEMDE DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK
Kimlik kartı ücretleri de artacak
- 2027 yılında kimlik kartı ücretlerinde de artış yaşanacak. Değiştirme nedeniyle kimlik kartı ücreti 281,20 TL, kayıp nedeniyle kimlik kartı çıkarma bedeli ise 562,50 TL olacak. IMEI kayıt ücreti 69 bin lirayı aşacak
- YURT dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti de artacak. 2026 yılında 54.257,90 TL olan ücret, yeni oranla birlikte 69.357,80 TL'ye yükselecek. Yurt dışı çıkış harcı 1.598 liraya yükselecek
- YURT dışına çıkan vatandaşlardan alınan çıkış harcı da yeniden değerleme oranına göre artacak. 2026 yılında 1.250 TL olan yurt dışı çıkış harcı, 2027 yılında 1.597,90 TL olarak hesaplandı. Kira geliri vergisinde istisna tutarı değişiyor
- 2027 yılında mesken kira gelirlerine yönelik gelir vergisi istisnası 74.141 TL olacak. Temettü gelirleri ve iş yeri kira gelirleri gibi vergi kesintisine tabi gelirlerin beyanında kullanılan sınır ise 511.320 TL'ye yükselecek. Herhangi bir vergi kesintisi veya istisna uygulanmayan belirli gelirler için beyan sınırı 28.122 TL olarak hesaplandı. MTV ve araç muayene ücretleri
- MTV'NİN 1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilen araçlar için 0-1300 cc 1-3 yaş araçlarda 7350 TL, 4-6 yaş araçlarda 5127 TL, 1 Ocak 2018 sonrasında tescil edilen 1-3 yaş araçlar için motor hacmi 0-1300 cc ve araç matrahı 455.300 TL'yi aşanlarda 8824 TL olması bekleniyor. Araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretleri şöyle olacak: Otomobil muayene ücreti 3.288 TL'den 4203 TL'ye, Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 460 TL'den 588 TL'ye yükselecek. Gayrimenkul satışında yeni istisna tutarı
- TİCARİ faaliyet kapsamı dışında, en az 5 yıl elde tutulan gayrimenkullerin satışından sağlanan kazançlar için gelir vergisi uygulanmıyor. Beş yıllık süre dolmadan yapılan satışlarda ise kazanç istisnası 2027 yılı için 191.745 TL olacak. Yemek ve ulaşım giderlerinde yeni tutarlar
- ÇALIŞANLARA sağlanan yemek desteğinde günlük tutar KDV hariç 385,02 TL, KDV dahil 421,80 TL olarak hesaplandı. İşverenin servis sağlamadığı durumlarda çalışanlara verilen günlük ulaşım desteğinin 202,11 TL'ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak. Fatura ve araç giderlerinde değişiklik
- 2027 yılında fatura düzenleme ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ilişkin sınır 15.339 TL olacak. Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira gider sınırı ise 58.801 TL olarak hesaplandı.