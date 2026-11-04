Fon dosyası kabarıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, ara ödemeler geçtiğimiz gün başladı. Ödemeler sürerken diğer yandan ise gözaltılar da devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında SPK eski kurul başkan vekili, BDDK ve TERA Holding yöneticilerinin olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan eski Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 31 Ekim tarihinde "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alınmıştı. Ergun 2 Kasım Pazartesi günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Korkmaz Enes Ergun bu sabah saatlerinde "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.

6 YENİ İSİM DAHA GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan "Fon Soruşturması" kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle;

- Enver Usca (SPK Eski Kurul Başkan Vekili)

- Bülent Murat Haholu (SPK Eski Kurul Üyesi)

- Kürşat Sait Babuçcu (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)

- Ercan Urkan (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)

- Mustafa Alper Taş (BDDK Uygulama 4.Daire Başkanı)

- Ümit Sincanlı (Tera Holding İdari işler direktörü)