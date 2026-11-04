İş insanı Karacasulu hayatını kaybetti

İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden, Urla Şarapçılık'ın kurucu ortaklarından Yavuz Karacasulu, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1.5 yıldır tedavi gören Karacasulu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Karacasulu, 2001 yılında Can Ortabaş, Bülent Akgerman ve Deniz Barçın ile birlikte İzmir'in Urla ilçesinde kurulan Urla Şarapçılık'ın kurucu ortakları arasında yer aldı. İş dünyasındaki girişimleri ve yatırımlarıyla tanınan Karacasulu, Urla'da geniş bitki çeşitliliği, bağları ve doğal yaşam alanlarıyla öne çıkan Uzbaş Çiftliği ve Uzbaş Arboretumu projelerinin ortakları arasında da bulunuyordu. Karacasulu, biyoteknoloji ve tanı alanında yenilikçi çözümler geliştiren Bio-T şirketinde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Geçmiş dönemlerde Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği görevlerini de üstlenen Karacasulu, evli ve bir çocuk babasıydı.