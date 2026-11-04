Suç yapılanması tespit edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, devletin tüm kurumlarının teyakkuzda olduğunu ifade ederek "Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi" dedi. "Biz millete yanlış yapana sahip çıkmayacağız" diyerek tepki gösteren Gürlek, "Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler, rüşvet çarkını kurarak üzerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir. Bu şebekenin amacı bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdi" dedi. Gürlek, "Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı belirgin hale gelmiştir. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor" dedi.

9. TOPLANTI YAPILDI

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "Bugüne kadar ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda yürütülen olağan ve olağanüstü tasfiye süreci kapsamında, 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar lira ödeme yapılmış ve bu yatırımcıların anapara tutarları ödenmiştir. Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcılar ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır" denildi.