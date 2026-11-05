Altın alacaklar dikkat! Uzman isim rakam vererek uyardı Gram altında 7 bin TL sürprizi kapıda mı?

ABD 'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından küresel piyasalarda hareketlilik arttı. Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş yaşanırken yatırımcılar değerli metallerdeki yeni fiyat hareketlerini yakından takip etmeye başladı. Ekonomist Arda Coşar, A Haber ekranlarında altın, gümüş ve petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki döneme yönelik beklentilerini paylaştı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yükselişin devam edebileceğini belirten Ekonomist Arda Coşar, 2025 yılında yaşanan sert düşüşün arkasındaki nedenlere dikkat çekti. Yükselen petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, FED'in faiz artırımı beklentileri ve tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Coşar, ons altının 3 bin 800-3 bin 900 dolar bandına kadar gerilediğini hatırlattı.

ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump'ın Senato ve Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesinin siyasi gücünü bir miktar azalttığını belirten Coşar, bu gelişmenin petrol fiyatları ve savaş beklentileri üzerinde etkili olduğunu söyledi.