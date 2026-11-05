Altın alacaklar dikkat! Uzman isim rakam vererek uyardı Gram altında 7 bin TL sürprizi kapıda mı?

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından küresel piyasalarda hareketlilik arttı. Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş yaşanırken yatırımcılar değerli metallerdeki yeni fiyat hareketlerini yakından takip etmeye başladı. Ekonomist Arda Coşar, A Haber ekranlarında altın, gümüş ve petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki döneme yönelik beklentilerini paylaştı.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yükselişin devam edebileceğini belirten Ekonomist Arda Coşar, 2025 yılında yaşanan sert düşüşün arkasındaki nedenlere dikkat çekti. Yükselen petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, FED'in faiz artırımı beklentileri ve tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Coşar, ons altının 3 bin 800-3 bin 900 dolar bandına kadar gerilediğini hatırlattı.
ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump'ın Senato ve Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesinin siyasi gücünü bir miktar azalttığını belirten Coşar, bu gelişmenin petrol fiyatları ve savaş beklentileri üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırı ihtimalinin azalmasıyla daha kontrollü bir sürecin beklendiğini ifade eden Coşar, petrol fiyatlarındaki gerilemenin uzun vadede enflasyon beklentilerini de aşağı çekebileceğini vurguladı.
Bu gelişmelerin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirten Coşar, ons altının 4 bin 100 dolar seviyesini aştığına dikkat çekti.
GRAM ALTINDA 7 BİN TL BEKLENTİSİ
Altının yaklaşık 2,5-3 aydır aralıksız düşüş yaşadığını belirten Coşar, önümüzdeki süreçte toparlanma hareketinin görülebileceğini ifade etti.
Altının 4 bin 200-4 bin 250 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngören Coşar, gram altında ise 6 bin 800-7 bin TL bandının gündeme gelebileceğini söyledi.
GÜMÜŞ FİYATLARINDA 55 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR
Gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arda Coşar, gümüşün altınla birlikte hareket ettiğini ancak yükseliş ve düşüş dönemlerinde daha sert fiyat değişimleri yaşayabildiğini belirtti.
Geçen yıl 120 dolar seviyesini gören gümüşün 50 doların altına kadar gerilediğini hatırlatan Coşar, ABD seçimlerinin ardından toparlanma sürecine girdiğini ifade etti.
Gümüşün yakın dönemde 60 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Coşar, önümüzdeki süreçte 55 dolar bandında ve bir miktar üzerinde hareket etmesini beklediğini dile getirdi.
PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?
Petrol fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerinden birinin İran Savaşı ve Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırıları olduğunu belirten Coşar, ABD'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin Kongre ve Senato'daki çoğunluğu kaybetmesinin siyasi dengeleri değiştirdiğini söyledi.
Demokratların çoğunluğu elde etmesiyle Trump yönetiminin hareket alanının daraldığını ifade eden Coşar, İran'a yönelik olası saldırıların da daha sınırlı hale gelebileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatlarına yansıdığını belirtti.
ABD'de yönetimin tamamen değişmediğini ancak parlamentodaki dengelerin farklılaştığını vurgulayan Coşar, bu gelişmenin savaş beklentilerini bir miktar aşağı çektiğini kaydetti.
BRENT PETROLDE 90 DOLAR BEKLENTİSİ
Brent petrolün 118 dolara kadar yükseldiğini, ardından 95 dolara kadar gerilediğini belirten Coşar, petrol fiyatlarında düşüşün devam edebileceğini söyledi.
Bölgedeki sükûnetin sürmesi halinde Brent petrolün 90 dolara kadar gerileyebileceğini öngören Coşar, 90 doların altındaki seviyeleri ise beklemediğini ifade etti.