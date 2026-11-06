ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ | Altın fiyatları 5'ten sonra güncellendi! 6 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yükselişin ardından düşüş hareketi hız kazandı. Küresel piyasalarda ons altın 4.050 dolar sınırına gerilerken, yurt içinde gram altın 6.550 TL'nin altına indi. ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin satış baskısını artırmasıyla ons ve gram altında günlük kayıplar yüzde 1'i aştı.
ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİLEME
Spot piyasada ons altın yüzde 1,20 değer kaybederek 4.049,99 dolar seviyesine geriledi. Gün içerisinde en yüksek 4.106,97 doları gören ons altının en düşük seviyesi 4.028,10 dolar olarak kaydedildi. Bir önceki günü 4.098,98 dolardan tamamlayan ons altın, böylece 4.050 dolar sınırına kadar çekildi.
Ons altındaki düşüş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,98 kayıpla 6.531,54 TL seviyesine indi. Gün içerisinde 6.623,15 TL'yi gören gram altın, en düşük 6.496,74 TL seviyesini test etti. Önceki gün 6.596,02 TL'den işlem gören gram altın, 6.500 TL sınırına yaklaştı.
Has altın yüzde 0,98 düşüşle 6.498,88 TL'ye gerilerken 22 ayar bilezikteki değer kaybı yüzde 1,58 olarak gerçekleşti.
ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Altın piyasasındaki düşüş çeyrek, yarım ve diğer ziynet altın fiyatlarında da etkisini gösterdi. Çeyrek altın yüzde 0,98 değer kaybederek 10.679,07 TL'ye gerilerken yarım altın 21.358,14 TL seviyesinde işlem gördü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Saat 16.49 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:
Ons altın: 4.049,99 dolar
Gram altın: 6.531,54 TL
Çeyrek altın: 10.679,07 TL
Yarım altın: 21.358,14 TL
Kilo altın: 129.569,00 TL
Ziynet altın: 42.585,65 TL
Cumhuriyet altını: 44.153,00 TL
Ata altın: 44.259,21 TL
İki buçuk altın: 106.326,87 TL
Gremse altın: 107.047,06 TL
Beşli altın: 216.058,29 TL
22 ayar bilezik: 5.971,07 TL
18 ayar bilezik: 4.779,47 TL
14 ayar bilezik: 3.731,92 TL
Has altın: 6.498,88 TL