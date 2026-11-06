ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ | Altın fiyatları 5'ten sonra güncellendi! 6 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİLEME

Spot piyasada ons altın yüzde 1,20 değer kaybederek 4.049,99 dolar seviyesine geriledi. Gün içerisinde en yüksek 4.106,97 doları gören ons altının en düşük seviyesi 4.028,10 dolar olarak kaydedildi. Bir önceki günü 4.098,98 dolardan tamamlayan ons altın, böylece 4.050 dolar sınırına kadar çekildi.

Ons altındaki düşüş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,98 kayıpla 6.531,54 TL seviyesine indi. Gün içerisinde 6.623,15 TL'yi gören gram altın, en düşük 6.496,74 TL seviyesini test etti. Önceki gün 6.596,02 TL'den işlem gören gram altın, 6.500 TL sınırına yaklaştı.

Has altın yüzde 0,98 düşüşle 6.498,88 TL'ye gerilerken 22 ayar bilezikteki değer kaybı yüzde 1,58 olarak gerçekleşti.