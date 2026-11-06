Haberler Ekonomi GÜMÜŞTE SON DURUM: Gümüşte gerileme dikkat çekti: 6 Kasım gümüş fiyatları 6 Kasım GÜMÜŞTE SON DURUM: Gümüşte gerileme dikkat çekti: 6 Kasım gümüş fiyatları 6 Kasım ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasıyla gümüş fiyatları geriledi. Ons gümüş 51,53 dolara, gram gümüş ise 83,14 TL’ye düşerken haftalık yükseliş korunmasına rağmen aylık kayıplar öne çıktı. SABAH









Gümüş fiyatlarında küresel piyasalardaki düşüşün etkisi yurt içi piyasalarda da hissediliyor. Ons gümüşteki gerilemeyle birlikte gram gümüş fiyatı da değer kaybederken, 6 Kasım saat 17.20 itibarıyla ons gümüş 51,53 dolar, gram gümüş 83,14 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük düşüşün yanı sıra aylık bazdaki çift haneli kayıplar da dikkat çekiyor.

ONS GÜMÜŞ 51,53 DOLARA GERİLEDİ Uluslararası piyasalarda ons gümüş yüzde 0,92 düşüşle 51,5300 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 52,37 doları gören ons gümüşün en düşük seviyesi 51 dolar oldu. Ons gümüşün alış fiyatı 51,5100 dolar, satış fiyatı ise 51,5600 dolar olarak kaydedildi. Haftalık değişim yüzde 1,19, aylık değişim ise yüzde 15,62 düşüş yönünde gerçekleşti. Son 7 günlük fiyat hareketlerinde ons gümüş 53,47 dolara kadar yükselirken 48,61 dolara kadar geriledi.