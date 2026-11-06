GÜMÜŞTE SON DURUM: Gümüşte gerileme dikkat çekti: 6 Kasım gümüş fiyatları 6 Kasım

Gümüş fiyatlarında küresel piyasalardaki düşüşün etkisi yurt içi piyasalarda da hissediliyor. Ons gümüşteki gerilemeyle birlikte gram gümüş fiyatı da değer kaybederken, 6 Kasım saat 17.20 itibarıyla ons gümüş 51,53 dolar, gram gümüş 83,14 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük düşüşün yanı sıra aylık bazdaki çift haneli kayıplar da dikkat çekiyor.
ONS GÜMÜŞ 51,53 DOLARA GERİLEDİ
Uluslararası piyasalarda ons gümüş yüzde 0,92 düşüşle 51,5300 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 52,37 doları gören ons gümüşün en düşük seviyesi 51 dolar oldu.
Ons gümüşün alış fiyatı 51,5100 dolar, satış fiyatı ise 51,5600 dolar olarak kaydedildi. Haftalık değişim yüzde 1,19, aylık değişim ise yüzde 15,62 düşüş yönünde gerçekleşti.
Son 7 günlük fiyat hareketlerinde ons gümüş 53,47 dolara kadar yükselirken 48,61 dolara kadar geriledi.
GRAM GÜMÜŞ 83,14 TL SEVİYESİNDE
Ons gümüşteki gerilemeyle birlikte gram gümüş fiyatında da düşüş yaşandı. Gram gümüş yüzde 0,70 değer kaybederek 83,1439 TL seviyesine indi.
Gün içerisinde en yüksek 84,4991 TL'yi gören gram gümüşün en düşük seviyesi 82,5949 TL oldu. Gram gümüşün alış fiyatı 83,0472 TL, satış fiyatı ise 83,1439 TL olarak açıklandı.
Gram gümüşte haftalık kayıp yüzde 0,69 olurken aylık düşüş yüzde 13,87'ye ulaştı. Yılbaşından bu yana değişim yüzde 15,25 düşüş yönünde gerçekleşirken yıllık değişim yüzde 27,61 artış olarak kaydedildi.
GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
Saat 17.20 itibarıyla güncel gümüş fiyatları şöyle:
Ons gümüş: 51,5300 dolar
Ons gümüş alış: 51,5100 dolar
Ons gümüş satış: 51,5600 dolar
Gram gümüş: 83,1439 TL
Gram gümüş alış: 83,0472 TL
Gram gümüş satış: 83,1439 TL