7 Kasım 2026 hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki son gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, yeni güne ilişkin alış ve satış rakamlarını araştırmaya başladı. Peki, 7 Kasım Cumartesi altın fiyatlarında son durum ne? İşte yatırımcıların merak ettiği güncel altın fiyatları...