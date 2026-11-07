7 Kasım 2026 hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki son gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, yeni güne ilişkin alış ve satış rakamlarını araştırmaya başladı. Peki, 7 Kasım Cumartesi altın fiyatlarında son durum ne? İşte yatırımcıların merak ettiği güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Hafta sonunun ilk gününde gram altın 6 bin 500 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. İşte 7 Kasım Cumartesi güncel gram altın alış ve satış fiyatları:
Gram altın alış: 6.555,36 TL
Gram altın satış: 6.556,39 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 7 KASIM 2026
Yatırım ve hediyelik amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden çeyrek altının güncel fiyatı da araştırılıyor.
Çeyrek altın alış: 10.481,02 TL
Çeyrek altın satış: 10.711,79 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Hafta sonu yarım altın almak veya elindeki altını bozdurmak isteyenler için güncel alış ve satış rakamları şöyle:
Yarım altın alış: 20.896,53 TL
Yarım altın satış: 21.423,58 TL
TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?
7 Kasım Cumartesi günü tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde:
Tam altın alış: 41.821,02 TL
Tam altın satış: 42.655,02 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altınının hafta sonu güncel alış ve satış fiyatları da belli oldu.
Cumhuriyet altını alış: 43.414,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 44.073,00 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Uluslararası piyasalarda altının yönünü takip eden yatırımcılar ons altındaki son fiyatları da yakından izliyor. 7 Kasım Cumartesi günü ons altının alış ve satış fiyatları şöyle:
Ons altın alış: 4.065,63 dolar
Ons altın satış: 4.066,27 dolar