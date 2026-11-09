Altın fiyatları ne kadar? Gram altın yükseldi mi?

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 6 bin 643 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 552 liradan satılıyor. Altının onsu ise dolar endeksindeki azalışın etkisiyle yüzde 1,31 artışla 4 bin 119 dolarda seyrediyor.





ABD Merkez Bankasının (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği öngörüsü fiyatlamalarda öne çıkıyor.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarının sürdürülmesinin gerekebileceğini ancak faizlerin ne kadar daha yükseltilmesi gerektiğini söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.



Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kendi bölgesindeki şirketlerle yaptığı görüşmelerde enflasyonun en önemli endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, büyüme ve istihdam açısından yapılabilecek en iyi şeyin enflasyonu zamanında yeniden düşürmek olduğunu ifade etti.