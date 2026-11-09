Haberler Ekonomi Emekliye refah payı ve ek ödeme! 2027 Ocak'ta en düşük maaş ne kadar olacak? Emekliye refah payı ve ek ödeme! 2027 Ocak'ta en düşük maaş ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammını belirleyecek enflasyon verilerinden geriye yalnızca iki veri kalırken, maaşlarda ek iyileştirme beklentisi de güç kazandı. Ocak ayında yaklaşık yüzde 10 enflasyon zammı öngörülürken, emeklinin alım gücünü artırmak amacıyla yüzde 15 seviyesinde refah payı verilmesi formülü öne çıkıyor. Peki, 2027 Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte emekli zammına ilişkin detaylar... SABAH









Emekliye zamda ilk adım, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması olacak. OVP ve bütçe hedefleri başta olmak üzere yıl sonu enflasyon tahminleri ortalaması SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10, memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında zam yapılması yönünde şekilleniyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, yüzde 10 zammı öngören en güçlü senaryoya göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL olan maaş ise 33 bin TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar ise 44 bin TL'ye çıkacak. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK? En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı hükümet yasa ile belirliyor. Son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve BAĞ- KUR'lulara yapılan zam oranı doğrultusunda artış yapılıyor.