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Haberler Ekonomi Altın düştü mü? Gram aldın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi? | 10 KASIM ALTIN FİYATLARI

Altın düştü mü? Gram aldın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi? | 10 KASIM ALTIN FİYATLARI

Canlı altın fiyatları 10 Kasım 2026 Salı günü vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Altın fiyatlarını yakından takip edenler fiyatların nasıl seyrettiğini öğrenerek yatırımlarını değerlendirmeyi düşünüyor. Haftanın ikinci işlem gününde birikimlerini güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'Altın düşüyor mu, yükseliyor mu?' sorusunu araştırıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların aklına şlk gelen güvenli liman altın oluyor. Peki altın haftanın ikinci gününde ne kadardan işlem görüyor? Vatandaşların merakla araştırdığı altın fiyatları belli oldu. İşte 10 Kasım güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI 10 KASIM 2026

Alış: 6.642,70 TL

Satış: 6.643,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 KASIM 2026

Alış: 10.801,00 TL

Satış: 10.885,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 10 KASIM 2026

Alış: 4.115,08 Dolar

Satış: 4.115,59 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 10 KASIM 2026

Alış: 43.122,00 TL

Satış: 43.367,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 10 KASIM 2026

Alış: 6,599 TL

Satış: 6,675 TL

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