Altın düştü mü? Gram aldın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi? | 10 KASIM ALTIN FİYATLARI

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların aklına şlk gelen güvenli liman altın oluyor. Peki altın haftanın ikinci gününde ne kadardan işlem görüyor? Vatandaşların merakla araştırdığı altın fiyatları belli oldu. İşte 10 Kasım güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI 10 KASIM 2026
Alış: 6.642,70 TL
Satış: 6.643,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 KASIM 2026
Alış: 10.801,00 TL
Satış: 10.885,00 TL
ONS ALTIN FİYATI 10 KASIM 2026
Alış: 4.115,08 Dolar
Satış: 4.115,59 Dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 10 KASIM 2026
Alış: 43.122,00 TL
Satış: 43.367,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 10 KASIM 2026
Alış: 6,599 TL
Satış: 6,675 TL