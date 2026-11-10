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Haberler İzmir Ege'ye karla karışık sağanak geliyor! Gözler İzmir'de: İZMİR HAVA DURUMU 10 KASIM SALI |İZMİR'E NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ege'ye karla karışık sağanak geliyor! Gözler İzmir'de: İZMİR HAVA DURUMU 10 KASIM SALI |İZMİR'E NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Son dakika İzmir haberleri... Ege genelinde hava aniden bozuyor! Bölge genelinde yağışlar hız kazanırken iç bölgeler karla karışık yağmurun etkisine giriyor. Bölge halkının gözü kulağı Meteoroloji'den gelen son saat uyarısındayken İzmir için de kritik tahmin açıklandı. İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Ege için saat verdi! Kıyılarda gök gürültülü sağanak yağışlar baş gösterirken iç kesimlerde ise kar alarmı verildi. Bölge geneli için harita yenilenirken gözler İzmir'deki son duruma çevrildi: İşte İzmir ve Ege genelinde günün hava raporu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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