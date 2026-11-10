Ege'ye karla karışık sağanak geliyor! Gözler İzmir'de: İZMİR HAVA DURUMU 10 KASIM SALI |İZMİR'E NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Ege için saat verdi! Kıyılarda gök gürültülü sağanak yağışlar baş gösterirken iç kesimlerde ise kar alarmı verildi. Bölge geneli için harita yenilenirken gözler İzmir'deki son duruma çevrildi: İşte İzmir ve Ege genelinde günün hava raporu...
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu