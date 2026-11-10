Ehliyet sahiplerine kritik uyarı: O kodu ihlal eden milyonluk faturayla karşılaşabilir!

Sürücü belgelerinin arka yüzündeki 12. alanda bulunan sağlık kodları, bazı sürücüler için belirli aralıklarla sağlık raporunu yenileme zorunluluğu getiriyor.
NTV'de yer alan habere göre bu bölümde yer alan bazı kodlar, sürücülerin sağlık kontrollerini üç ay, altı ay, bir yıl, üç yıl veya beş yılda bir yenilemesini gerektirebiliyor. Belirlenen sürelerin takip edilmemesi, sürücülerin trafikte ve olası kazalarda mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor.
EHLİYETTEKİ KODLAR NE ANLAMA GELİYOR?
Sürücü belgelerinde ehliyet sınıfı, düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresinin yanı sıra sürücünün sağlık durumuna bağlı özel şartlar da bulunuyor. Bu nedenle ehliyetin geçerlilik süresinin uzun olması, her sürücünün sağlık kontrolü yaptırmadan aynı süre boyunca araç kullanabileceği anlamına gelmiyor.
Ehliyetin arka yüzündeki 12. alanda yer alan kodlar, sağlık raporunun hangi aralıklarla yenilenmesi gerektiğini gösteriyor. Sürücülerin karşılaşabileceği kodlar ve anlamları şöyle:
103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü
103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü
103.03: Yılda bir sağlık kontrolü
103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü
103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü
KAZA DURUMUNDA SİGORTA SORUNU YAŞANABİLİR
Sağlık raporunun yenilenmesi gereken sürenin geçirilmesi, yalnızca trafik denetimlerinde sorun yaşanmasıyla sınırlı kalmayabilir. Haberde yer alan bilgilere göre, ehliyetindeki kodun gerektirdiği sağlık raporu süresi dolan sürücünün kazaya karışması halinde trafik sigortası ve kasko kapsamında hasar ödemesi konusunda uyuşmazlıklar yaşanabilir.
Bu durum, sürücülerin hem kendi araçlarında oluşan hasar hem de karşı tarafa verilen zarar nedeniyle ciddi maddi yüklerle karşılaşmasına yol açabilir. Ancak sigorta şirketinin ödeme yükümlülüğü, somut olayın koşullarına ve ilgili poliçe hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN RAPOR SÜRESİ SORGULANABİLİYOR
Sürücüler, ehliyetlerinde bulunan kodların getirdiği yükümlülükleri ve sağlık raporlarının durumunu e-Devlet üzerinden takip edebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "e-imzalı sürücü raporları" yazılarak sorgulama yapılabiliyor.
Rapor süresinin dolduğu veya dolmak üzere olduğu görülürse sürücülerin sağlık raporunu yenilemek için aile hekimlerine başvurması gerekiyor. Böylece sürücüler, sağlık kontrolü yükümlülüklerini takip ederek olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.