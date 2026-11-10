Ehliyet sahiplerine kritik uyarı: O kodu ihlal eden milyonluk faturayla karşılaşabilir!

Sürücü belgelerinin arka yüzündeki 12. alanda bulunan sağlık kodları, bazı sürücüler için belirli aralıklarla sağlık raporunu yenileme zorunluluğu getiriyor.

NTV'de yer alan habere göre bu bölümde yer alan bazı kodlar, sürücülerin sağlık kontrollerini üç ay, altı ay, bir yıl, üç yıl veya beş yılda bir yenilemesini gerektirebiliyor. Belirlenen sürelerin takip edilmemesi, sürücülerin trafikte ve olası kazalarda mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor.