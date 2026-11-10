EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA! Bankalar yarışta:35 bin TL nakit! Hangi banka ne kadar veriyor?

GARANTİ BBVA: 25.000 liraya varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus sunuyor.

ING: 32.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten kart ile 5.000 lira harcamaya 500 lira olmak üzere 4.000 lira iade, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye 1.000-3.500, 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 1.000-3.500 lira, 4 otomatik fatura talimatına 2.000-4.000 lira ve ING Mobil'den yeni müşteri olana 2.000-3.000 lira ek promosyon imkanı var.



İŞ BANKASI: 25.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon veriyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 2.000 lira, banka kartıyla aylık 10 bin lira harcama yapana 6 ayda 3.000 lira, kredi kartıyla aylık 10.000 lira harcayana 6 ayda 3.000 lira, yeni kasko veya konut poliçesine 1.000 lira MaxiPuan .