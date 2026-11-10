İzmir'de büyük facia

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ 5 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını bildirirken olayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi ile 4 savcı görevlendirildiğini duyurdu. Bakanların olayla ilgili Başkan Erdoğan'a da bilgi verdiği öğrenildi. COP 31 zirvesi için Antalya'da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, facia sonrası programını yarıda keserek kente döndü. Öte yandan facia ile ilgili 5 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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