İzmir'de büyük facia

DOĞALGAZ HATTINA ÇARPTI
İZMİR'DE ağır sanayinin merkezi konumundaki Aliağa'da bir fabrikada dün facia yaşandı. Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde dün 12.00 civarında kazan değişimi sırasında vinç koptu. Düşen parçaların doğalgaz hattına çarpması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
16 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ YARALI
FACİANIN bilançosu ise gün içerisinde giderek ağırlaştı. 17 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 12 kişi de yaralandı. Olay yerine giden Vali Süleyman Elban, enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Feci patlama öncesi üretim hattının çalışmadığını vurgulayan Elban, "Normalde üretim sırasında bu hatta 300'ün üzerinde kişi çalıştığını öğrendik. Kazan değişimi olduğu için eriyik çelik kaynaklı değil çarpma kaynaklı patlama söz konusu" dedi.
YARALI İSİMLERİ NETLEŞTİ
Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit, yaralılardan Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi'nin İzmir Şehir Hastanesi'ne, Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek'in ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu. Başhekim Koçyiğit, Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun'un tedavilerine Aliağa Devlet Hastanesi'nde devam edildiğini ifade etti.
4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ 5 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını bildirirken olayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi ile 4 savcı görevlendirildiğini duyurdu. Bakanların olayla ilgili Başkan Erdoğan'a da bilgi verdiği öğrenildi. COP 31 zirvesi için Antalya'da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, facia sonrası programını yarıda keserek kente döndü. Öte yandan facia ile ilgili 5 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.