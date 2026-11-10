Emekliye seyyanen 15 bin liralık zam

M ilyonlarca SSK , Bağkur emeklisi, enflasyon farkının yanı sıra maaşlara yapılacak iyileştirmeye yönelik çalışmalara kilitlendi. Emekliye seyyanen zam ve refah payı düzenlemesi SSK, Bağkur emeklisinin gündemindeki yerini koruyor. Şu ana kadar emeklilerin enflasyon oranlarından alacağı zam oranı yüzde 8,29 oldu. Seyyanen zammın 10.000 liraya ya da 15.000 liraya yapılması ihtimali konuşulurken, bu zammın herkese eşit miktarda yapılmayacağı ön görülüyor. Seyyanen zammın, 10 ile 15.000 TL arasında yapılması, hatta 5.000 liradan başlayarak basamaklı bir şekilde kademeli olarak yükselmesi gündeme gelecek.

GÜN SAYISINA GÖRE ZAM

Bu şekilde değerlendirildiğinde 23.552 lira olan emekli maaşının 30.000 TL hatta biraz daha üzerine çıkması gündemde olacak. Sosyal güvenlik uzmanlarına göre, emeklinin halihazırda yüzde 8,28'lik maaş artışını garantilenmiş durumdayken, Kasım ve Aralık ayları enflasyon farklarının yüzde 10 civarına ulaşmasıyla da 23.550 liralık maaş 25.907 lira olacak. Örneğin, 3600 günden emekli olan bir emekli 5.000 TL alırken, 5000 günden emekli olan 10.000 TL, 7200 günden emekli olan ise 15.000 TL civarında bir seyyanen zam alabilir. Sadece 10.000 TL seyyanen zam üzerinden yapılan hesaplamada dahi taban aylık 35.000 TL seviyesine çıkıyor. Refah payı ödemesinde ise 65 yaş üzerindekilere daha fazla, 65 yaş altındakilere daha az oransal katkı verilmesi gibi yaşa bağlı hesaplamalar masadaki formüller arasında yer alıyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, emeklilere yönelik yeni adımlar atılacağını belirterek "Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Bütçeye emeklilerle ilgili rutinin dışında çok büyük bir oran koyduk" dedi.