SON DAKİKA: İzmir'de facianın yaşandığı fabrika önünde dehşet! Kendini ateşe verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısının 17'ya yükseldiğini duyurdu. Patlamada 1'si ağır 12 kişi de yaralanırken, fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40) adlı şahıs patlamanın yaşandığı fabrikanın önüne geldi.