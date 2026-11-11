Altında kritik eşik! Ünlü stratejist iki rakamı açıkladı: Gram altın yeniden yükselecek mi?

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Hansen, para politikasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken enerji fiyatlarındaki gerilemenin kalıcı olması durumunda altın piyasasında dengelerin değişebileceğini kaydetti.

Enerji fiyatlarının düşmesinin önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıları hafifletebileceğini belirten Hansen, böyle bir gelişmenin Fed'e yönelik güçlenen faiz artırımı beklentilerini değiştirebileceğini ifade etti.

Bu senaryoda yatırımcıların gelecek yılın haziran ayına kadar fiyatladığı toplam üç faiz artırımı beklentisini azaltabileceğini aktaran Hansen, faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının ABD tahvil getirileri ve dolar üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini belirtti. Böyle bir gelişmenin de altın fiyatlarına yeniden destek sağlayabileceğini değerlendirdi.