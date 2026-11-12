9 bin gence iş kapısı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda gençlere yönelik istihdam ve dijital yetkinlik çalışmalarını anlattı. Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ikinci etabında 28 yeni proje için 2,8 milyar liralık bütçe ayrılırken, 9 bin 106 gence daha istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor. Yapay zeka atölyelerinde ise 72 bin 665 gence ulaşıldı.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında ilk etapta 110 projeye destek verildiğini belirten Bak, eş finansmanla birlikte 1 milyar 575 milyon 35 bin 811 liralık proje bütçesine ulaşıldığını bildirdi. Bu kapsamda 10 bin 575 kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Bak, 28 yeni proje için eş finansman dahil 2 milyar 806 milyon 350 bin liralık bütçe öngörüldüğünü ifade etti. İkinci etapla 9 bin 106 kişiye daha istihdam imkânı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Bak, gençlerin üretime ve çalışma hayatına katılımını desteklemeyi sürdürdüklerini vurguladı.