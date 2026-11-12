AKARYAKIT TABELASI SON DURUM |BENZİNE İNDİRİM GELDİ! 12 Kasım 2026 güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında rüzgâr tersine döndü! Gece yarısı gelen 3 liranın üzerindeki indirimle birlikte benzin fiyatları yeniden şekillendi. Gözler şimdi motorin fiyatlarına çevrildi: Mazota da indirim var mı? İşte 12 Kasım güncel pompa fiyatları...
Benzine indirim mi geldi?
12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,40 TL indirim uygulandı. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı.
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71,00 TL
Motorin: 95,10 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara
Benzin: 72,20 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL