AKARYAKIT TABELASI SON DURUM |BENZİNE İNDİRİM GELDİ! 12 Kasım 2026 güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında rüzgâr tersine döndü! Gece yarısı gelen 3 liranın üzerindeki indirimle birlikte benzin fiyatları yeniden şekillendi. Gözler şimdi motorin fiyatlarına çevrildi: Mazota da indirim var mı? İşte 12 Kasım güncel pompa fiyatları...