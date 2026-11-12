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Haberler Ekonomi AKARYAKIT TABELASI SON DURUM |BENZİNE İNDİRİM GELDİ! 12 Kasım 2026 güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT TABELASI SON DURUM |BENZİNE İNDİRİM GELDİ! 12 Kasım 2026 güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

Depoyu dolduracaklar bu rakamlara bakmadan istasyona gitmesin. Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren indirim sonrası benzin fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Motorin kullanıcılarının gözü ise gelecek yeni haberde. İşte 12 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER MERKEZİ

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Akaryakıt fiyatlarında rüzgâr tersine döndü! Gece yarısı gelen 3 liranın üzerindeki indirimle birlikte benzin fiyatları yeniden şekillendi. Gözler şimdi motorin fiyatlarına çevrildi: Mazota da indirim var mı? İşte 12 Kasım güncel pompa fiyatları...

Benzine indirim mi geldi?

12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,40 TL indirim uygulandı. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı.

12 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor. İşte 12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL


Ankara

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

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