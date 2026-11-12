Bankalarda kasım fırsatı! Emeklilere en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.

Banka ayrıca 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin TL nakit avans fırsatları sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Emekli promosyonu tercihinde yalnızca açıklanan en yüksek tutara odaklanmak yeterli değil. Bankaların sunduğu ek ödüller çoğu zaman belirli koşulların yerine getirilmesini gerektiriyor.