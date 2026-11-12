Bankalarda kasım fırsatı! Emeklilere en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Emekli maaş promosyonlarında kasım ayıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Maaşını başka bankaya taşıyarak 3 yıllık taahhüt veren emeklilere nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve farklı bankacılık ürünleri üzerinden ek ödüller sunuluyor. Bazı kampanyalarda toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkarken faizsiz kredi ve nakit avans fırsatlarıyla bu tutar daha da yükseliyor. Peki, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve diğer bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA KASIM REKABETİ
Bankalar, emekli maaş müşterisi kazanmak amacıyla kasım ayında kampanyalarını sürdürüyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, maaş tutarlarına göre değişen nakit promosyonlardan yararlanabiliyor.
Bazı bankalar ödemeleri koşulsuz sunarken bazıları otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta ve yeni müşteri kazandırma gibi şartlarla ek avantaj sağlıyor.
BANKA BANKA KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI
Aşağıda bankaların paylaşılan kampanya tutarları ve ek ödül fırsatları yer alıyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, emeklilere toplamda 30 bin TL'ye ulaşan promosyon ve ödül imkânı sunuyor.
10.000 TL altı maaş: 8.300 TL
10.000-14.999 TL: 13.300 TL
15.000-19.999 TL: 16.600 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
İki otomatik fatura talimatına 1.400 TL, bankaya kazandırılan her yeni emekli müşteriye 1.075 TL ek ödül veriliyor.
ING
ING, emekli müşterilerine ek avantajlarla birlikte 32 bin TL'ye kadar kampanya fırsatı sunuyor.
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Kart harcamaları, otomatik fatura talimatları, Turuncu Hesap bakiyesi ve ihtiyaç kredisi kullanımı üzerinden ilave ödüller veriliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'nın promosyon ve ek ödül kampanyası 25 bin TL'ye kadar ulaşıyor.
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Kart harcamaları, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçeleriyle ek ödüller kazanılabiliyor.
AKBANK
Akbank'ın emekli promosyon kampanyasında toplam ödül tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
DENİZBANK
DenizBank'ın promosyon ve ek ödül fırsatları toplamda 30 bin TL'ye ulaşıyor.
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TLKredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı kullanımı ek ödül fırsatları arasında bulunuyo
İŞ BANKASI
İş Bankası, promosyon ve ek ödüllerle emeklilere 25 bin TL'ye kadar avantaj sağlıyor.
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Otomatik fatura talimatları, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni sigorta poliçeleri üzerinden ek ödül alınabiliyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emeklilere 14 bin TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Otomatik fatura talimatı ve kartla alışveriş yapan müşterilere ek ödeme sağlanıyor.
QNB
QNB'nin emekli promosyon ödemeleri 20 bin TL'ye kadar çıkıyor.
10.000 TL altı maaş: 8.500 TL
10.000-14.999 TL: 13.500 TL
15.000-19.999 TL: 16.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Banka ayrıca market ve eczane alışverişlerinde yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, ek kampanyalarla birlikte 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ödül imkânı sağlıyor.
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı ve sigorta ürünleri üzerinden ek ödüller kazanılabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, belirli kampanya koşullarını yerine getiren emeklilere 27 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor.
10.000 TL altı maaş: 13.000 TL
10.000-14.999 TL: 18.500 TL
15.000-19.999 TL: 22.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL
Ek olarak emekli yakınını bankaya kazandıranlara kişi başına 500 TL, toplamda 5 bin TL'ye kadar ödül veriliyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım'da promosyon tutarları maaş aralıklarına göre değişiyor.
9.999 TL'ye kadar: 8.750 TL
10.000-14.999 TL: 14.000 TL
15.000-19.999 TL: 17.500 TL
20.000-49.999 TL: 21.000 TL
50.000 TL ve üzeri: 25.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, promosyon ve ek ödüllerle 30 bin TL'ye kadar avantaj sağlıyor.
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Otomatik fatura talimatları, kredi kartı harcamaları ve mobil bankacılık işlemleriyle ek ödül fırsatları bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.
Banka ayrıca 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin TL nakit avans fırsatları sunuyor.
EMEKLİ PROMOSYONU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Emekli promosyonu tercihinde yalnızca açıklanan en yüksek tutara odaklanmak yeterli değil. Bankaların sunduğu ek ödüller çoğu zaman belirli koşulların yerine getirilmesini gerektiriyor.
Bu nedenle emeklilerin şu ayrıntıları incelemesi önem taşıyor:
-Otomatik fatura talimatı ve kredi kartı harcaması şartları
-Sigorta ve ek bankacılık ürünlerinin maliyeti
-3 yıllık maaş taşıma taahhüdü
-Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliğinde geri ödeme koşulları
-Nakit promosyon ile koşullu ek ödüller arasındaki fark
Promosyon tutarları ve kampanya koşulları bankalara göre değişebildiğinden başvuru öncesinde güncel bilgilerin ilgili bankadan doğrulanması gerekiyor.