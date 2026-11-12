EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaş için %10+5.000 TL formülü: Emekliye 35 bin liralık zam hesabı...

YAPILACAK ARTIŞ HERKESE EŞİT Mİ OLACAK?

Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı herkese eşit olacak. Bu zaten yasal olarak her 6 ayda bir gerçekleşiyor. Daha önce yapılan refah payı artışları herkese eşit olarak uygulanmıştı. Ancak düşünülen ek artışlarda başka kriterler de devreye girebilir. Özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor.

YAPILACAK EK ARTIŞTA HANGİ KRİTERLER ÖNE ÇIKIYOR?

Burada prim gün sayısı, ödenen prim miktarları ve emeklilik şartları göze alınacak. Yani 3.600 gün ile ve asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emekli olmuş bir sigortalı ile 7 bin gün ve yüksek prim ödeyerek emekli olmuş birisi açısından bir eşitlik söz konusu olmayacak. Bu formüle göre daha çok prim ödeyenin ek ödemesi de yüksek olacak.