Ziraat Bankası’ndan 10 trilyonluk rekor

KURULUŞUNUN 163. yılını tamamlamaya hazırlanan Ziraat Bankası, aktif büyüklüğünü 10 trilyon TL'nin üzerine taşıyarak Türk bankacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Jeopolitik gelişmeler ve belirsizlikler ile küresel düzeyde yaşanan faiz artışlarının etkili olduğu yılın üçüncü çeyreğinde Ziraat Bankası, ihtiyatlı bilanço yönetimi ve seçici kredi politikasıyla her dönemde olduğu gibi Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğini artırdı. Türk Lirası ağırlıklı bilanço stratejisini sürdüren Banka, aktif büyüklüğünü 10,1 trilyon TL'ye ulaştırırken, verimlilik odaklı iş modeli sayesinde yılın ilk dokuz ayında elde ettiği 124,5 milyar TL net karla özkaynaklarını güçlendirdi. Ziraat Bankası, aynı dönemde aktiflerinin ağırlıklı kısmını oluşturan nakdi kredilerini 5,5 trilyon TL'ye, gayrinakdi kredilerini ise 2,2 trilyon TL'ye yükseltti; böylece ekonomiye sağladığı toplam finansman 7,7 trilyon TL oldu. Nakdi kredilerin %84 oranındaki kısmı reel sektörün finansmanına yönlendirilirken, TL kredilerin nakdi krediler içindeki payı %65 olarak gerçekleşti.

1.2 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Tarım ekosisteminin stratejik çözüm ortağı olarak tarımsal üretimde verimlilik, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve gıda güvenliği odaklı yatırımları desteklemeye devam eden Banka'nın tarım kredileri 1,2 trilyon TL'yi aştı. Kadın ve genç üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştıran Banka'nın eylül sonu itibarıyla 77 bin kadın çiftçiye kullandırdığı kredilerin bakiyesi 91 milyar TL'ye, 152 bin genç çiftçiye kullandırdığı kredilerin bakiyesi ise 249 milyar TL'ye ulaştı. Aile işletmeleri ve kooperatiflere yönelik bütüncül finansman çözümleri sunan Banka, üreticilerin her koşulda yanında olmayı sürdürdü. Bilançosunun ana fonlama kaynağını tabana yaygın mevduatla oluşturan Banka'nın mevduat büyüklüğü 6,5 trilyon TL'ye ulaştı. TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı %61 olarak gerçekleşti.

KADEMELİ GEVŞEME BAŞLADI

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Yılın üçüncü çeyreği, küresel finansal koşulların sıkılaştığı ve enerji kaynaklı risklerin canlılığını koruduğu bir dönem oldu. Yurt içinde uygulanan ekonomik program çerçevesinde, ağustos sonundan itibaren fonlama koşullarında kademeli gevşeme başladı. Bu ortamda, sektörün lider bankası olarak, büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik. 'Bir Bankadan Daha Fazlası' olma anlayışımızla yaygın hizmet ağımızı ve dijital ekosistemimizi bir araya getirerek, Türkiye ekonomisinin dengeli büyümesine katkımızı artırarak sürdüreceğiz."