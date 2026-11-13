Haberler Ekonomi AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM RÜZGARI |Güncel benzin fiyatı 13 Kasım | İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları! AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM RÜZGARI |Güncel benzin fiyatı 13 Kasım | İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları! Brent petroldeki gerileme pompa fiyatlarına peş peşe indirim olarak yansımaya devam ediyor! Benzine gelen son indirimin ardından milyonlarca araç sahibi motorinde beklenen yeni indirim haberine kilitlendi. Peki, motorin indirimi ne zaman pompaya yansıyacak, güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte 13 Kasım 2026 güncel akaryakıt tabelası... HABER MERKEZİ









Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarında yapılacak indirimin tarihini ve miktarını araştırmaya başladı. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, ne zaman gelecek ve ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 13 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN, KAÇ TL OLACAK 12 Kasım Perşembe günü benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim uygulandı. MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM NE ZAMAN, KAÇ TL? Motorin fiyatlarında indirim beklentisi için 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öne çıkıyor. Sektör beklentilerine göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL indirim yapılması bekleniyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında cumartesi günü itibarıyla düşüş yaşanabilecek.