AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM RÜZGARI |Güncel benzin fiyatı 13 Kasım | İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarında yapılacak indirimin tarihini ve miktarını araştırmaya başladı. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, ne zaman gelecek ve ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 13 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN, KAÇ TL OLACAK
12 Kasım Perşembe günü benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim uygulandı.
MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM NE ZAMAN, KAÇ TL?
Motorin fiyatlarında indirim beklentisi için 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öne çıkıyor. Sektör beklentilerine göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL indirim yapılması bekleniyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında cumartesi günü itibarıyla düşüş yaşanabilecek.
13 KASIM 2026 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Benzin ve motorin indirimi beklentisi sürerken, 13 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel akaryakıt litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,20 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,00 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,20 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL