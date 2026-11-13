İzmir'e çok kuvvetli geliyor! İZMİR HAVA DURUMU 13 KASIM CUMA |Hafta sonu yağmur yağacak mı?

Son dakika İzmir haberleri... Hafta sonu planı yapanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Kasım Cuma raporu yayımlandı! Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgâr etkisini artırırken, İzmir'de yerel sağanak kapıda. Peki, İstanbul ve Ankara'da termometreler kaç dereceyi gösterecek, yağışlı hava hafta sonu tüm yurda yayılacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara'nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara'nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA 13 KASIM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da cuma günü rüzgârlı ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Gün içinde sıcaklıkların yaklaşık 23 dereceye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 19 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
İstanbul'da cuma günü belirgin bir yağış beklenmezken cumartesi günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.
ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Başkent Ankara'da cuma günü parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor.
Hava sıcaklığının gündüz yaklaşık 19 dereceye ulaşması, gece ise 11 derece civarında olması tahmin ediliyor.
Ankara'da gün içerisinde yağış olasılığı düşük. Ancak hafta sonuna doğru hava koşullarının değişmesi bekleniyor.
İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
İzmir'de 13 Kasım Cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Meteoroloji'nin bölgesel tahminlerine göre özellikle kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağış görülebilecek.
Kentte sıcaklıkların gündüz 23, gece ise 18 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Kuvvetli güneyli rüzgârların da etkili olabileceği İzmir'de vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
13 Kasım Cuma günü İstanbul ve Ankara'da yağış ihtimali düşük, İzmir'de ise yerel sağanak ihtimali bulunuyor. Hafta sonu için özellikle İstanbul'da yağmur uyarısı dikkat çekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), batı kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu