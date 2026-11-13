İzmir'e çok kuvvetli geliyor! İZMİR HAVA DURUMU 13 KASIM CUMA |Hafta sonu yağmur yağacak mı?

Son dakika İzmir haberleri... Hafta sonu planı yapanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Kasım Cuma raporu yayımlandı! Marmara ve Ege 'de kuvvetli rüzgâr etkisini artırırken, İzmir'de yerel sağanak kapıda. Peki, İstanbul ve Ankara 'da termometreler kaç dereceyi gösterecek, yağışlı hava hafta sonu tüm yurda yayılacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara'nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara'nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.