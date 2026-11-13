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Haberler İzmir İzmir'e çok kuvvetli geliyor! İZMİR HAVA DURUMU 13 KASIM CUMA |Hafta sonu yağmur yağacak mı?

İzmir'e çok kuvvetli geliyor! İZMİR HAVA DURUMU 13 KASIM CUMA |Hafta sonu yağmur yağacak mı?

Son dakika İzmir haberleri... Ege ve Marmara’da rüzgâr sert esmeye başlıyor, İzmir’de sağanak geçişleri bekleniyor! Meteoroloji’nin 13 Kasım tahminlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarılar peş peşe geldi. İşte il il sıcaklık değerleri ve hafta sonu yağış takvimi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Hafta sonu planı yapanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Kasım Cuma raporu yayımlandı! Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgâr etkisini artırırken, İzmir'de yerel sağanak kapıda. Peki, İstanbul ve Ankara'da termometreler kaç dereceyi gösterecek, yağışlı hava hafta sonu tüm yurda yayılacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara'nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara'nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA 13 KASIM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da cuma günü rüzgârlı ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Gün içinde sıcaklıkların yaklaşık 23 dereceye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 19 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

İstanbul'da cuma günü belirgin bir yağış beklenmezken cumartesi günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.

ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da cuma günü parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor.

Hava sıcaklığının gündüz yaklaşık 19 dereceye ulaşması, gece ise 11 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Ankara'da gün içerisinde yağış olasılığı düşük. Ancak hafta sonuna doğru hava koşullarının değişmesi bekleniyor.

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İzmir'de 13 Kasım Cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Meteoroloji'nin bölgesel tahminlerine göre özellikle kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağış görülebilecek.

Kentte sıcaklıkların gündüz 23, gece ise 18 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli güneyli rüzgârların da etkili olabileceği İzmir'de vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

13 Kasım Cuma günü İstanbul ve Ankara'da yağış ihtimali düşük, İzmir'de ise yerel sağanak ihtimali bulunuyor. Hafta sonu için özellikle İstanbul'da yağmur uyarısı dikkat çekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), batı kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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