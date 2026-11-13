Güney Ege’de zeytin turizmi başlıyor

GÜNEY Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinasyonunda hazırlanan Güney Ege Zeytin Rotası, Aydın ve Muğla'nın 8 ilçesindeki zeytinlikleri, geleneksel üretim tesislerini, yöresel lezzetleri ve tarihi noktaları ortak bir turizm güzergâhında buluşturacak. Projeyle ziyaretçilerin zeytin hasadına katılması, zeytinyağı üretimini yerinde görmesi ve tadım etkinliklerine katılması sağlanacak. Böylece turizm hareketliliğinin kıyı bölgelerinden kırsal mahallelere yayılması ve yerel üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

38 MİLYON ZEYTİN AĞACI

Manisa Ticaret Borsası'nın Ekim 2026 Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Raporu'na göre, kentte 2023 yılında 30 milyon olan zeytin ağacı sayısı 38 milyona yükseldi. Üç yılda yaklaşık yüzde 26,6 artışla 8 milyonluk büyüme kaydedilirken Manisa, Türkiye'nin en fazla zeytin ağacına sahip ili olma konumunu korudu. Raporda, Türkiye'de kişi başına yıllık zeytinyağı tüketiminin de 1-1,5 kilogramdan 2-2,5 kilograma çıktığı belirtildi. Üretimdeki büyümeye karşın Söke'de hasat işçisi bulmak giderek zorlaşıyor. Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, kırsal mahallelerde genç nüfusun azalması ve yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle üreticilerin zeytinleri toplayacak işçi bulamadığını söyledi. Çıtak, hasat edilen ürünün yüzde 75'ini işçiye bırakma teklifine rağmen çalışacak ortakçı bulunamadığını belirterek, zeytinlerin dalında kalma riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.