Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini 29.5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 25,5'ten yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun; 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra, orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

KADEMELİ DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Karahan, tahminlerdeki yukarı yönlü güncellemede savaş kaynaklı gelişmelerin etkili olduğunu belirtti. Karahan, şunları kaydetti; "Geldiğimiz noktada; para politikasının kontrol ufkunu ve güncellenen makroekonomik görünümü dikkate alarak, 2027 ve sonrası döneme ilişkin ara hedeflerimizi yukarı çektik. Tahminlerimize geçecek olursak; 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun; 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra, orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Tahminlerdeki güncellemede, savaş kaynaklı gelişmeler belirleyici oldu. Savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve enerji fiyatlarının, bir önceki rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi.