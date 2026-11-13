  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini 29.5

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini 29.5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29.5’e yükseltti. 2027 hedefi yüzde 21’e 2028 hedefi yüzde 13.5’e çıkarılırken yüzde 5 enflasyon hedefi için 2029 sonrası işaret edildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini 29.5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 25,5'ten yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun; 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra, orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini 29.5

KADEMELİ DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Karahan, tahminlerdeki yukarı yönlü güncellemede savaş kaynaklı gelişmelerin etkili olduğunu belirtti. Karahan, şunları kaydetti; "Geldiğimiz noktada; para politikasının kontrol ufkunu ve güncellenen makroekonomik görünümü dikkate alarak, 2027 ve sonrası döneme ilişkin ara hedeflerimizi yukarı çektik. Tahminlerimize geçecek olursak; 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun; 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra, orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Tahminlerdeki güncellemede, savaş kaynaklı gelişmeler belirleyici oldu. Savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve enerji fiyatlarının, bir önceki rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA