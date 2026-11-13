Mikro ihracatta rekor artış

TÜRKİYE'DE mikro ihracat son 10 yılda büyük ivme kazandı. Mikro ihracat paket sayısı 3 milyondan 52 milyona, ihracat değeri ise 257 milyon dolardan yaklaşık 2 milyar dolara yükseldi. TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal, bu büyümenin KOBİ ve küçük işletmelerin küresel pazarlara erişimini kolaylaştırdığını belirtti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de e-ticaret yapan 634 bin 611 işletmenin yüzde 75'ini şahıs işletmeleri oluşturuyor. 2026'da yapılan düzenlemeyle mikro ihracatta ağırlık sınırı 300 kilogramdan 600 kilograma, değer sınırı ise 15 bin eurodan 30 bin euroya çıkarıldı. Kadın dokuma giyim, 2025'te yaklaşık 7 milyon paketle mikro ihracatta ilk sıralarda yer alırken spor ayakkabı ve terlik ihracatında da bir yılda yüzde 130'un üzerinde artış yaşandı. Ortopedik ürünler ve gıda takviyeleri gibi farklı kategoriler de ihracat ürün çeşitliliğini artırdı. Mikro ihracat değerinin yaklaşık yüzde 60'ının doğrudan satış kanallarından elde edildiğini belirten Akdal, hedeflerinin daha fazla KOBİ'yi e-ihracata kazandırmak olduğunu söyledi.