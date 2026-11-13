Milyonlarca memurun gözü bu rakamlarda! Ocak 2027 zamlı maaş hesabı | Ocak 2027'de memur maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği Ocak 2027 maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Yeni dönemde uygulanacak artışta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle birlikte en düşük memur maaşı başta olmak üzere farklı meslek gruplarının alacağı tahmini ücretler de yeniden gündeme geldi. Ocak ayında maaşlara yansıyacak kesin zam oranı ise yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.
DÖRT AYLIK ENFLASYON VERİSİYLE MEMUR ZAMMI HESABI GÜNCELLENDİ
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre 2026'nın ikinci yarısında aylık artış temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak kaydedildi.
Temmuz-ekim dönemindeki enflasyon artışı toplamda yüzde 8,28'e ulaştı. Böylece Ocak 2027 memur maaş zammı hesaplamalarında yılın ikinci yarısına ilişkin ilk dört aylık veri netleşmiş oldu.
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ
Ocak 2027 maaş zammının netleşmesi için yılın son iki aylık enflasyon verisi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması gerekiyor.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5'e yükseltildi. Bir önceki tahmine göre 1,5 puanlık artış yapılırken, 2027 yılı enflasyon beklentisi yüzde 21, 2028 yılı tahmini ise yüzde 13,5 olarak duyuruldu.
Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2,78'e ulaşacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak 2027 için toplam artış oranı yüzde 7,91 olarak öngörülüyor.
Bu senaryoda en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL'den 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL 77 kuruştan yaklaşık 34 bin 21 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
OCAK 2027 MEMUR ZAMMINDA FARKLI SENARYOLAR NELER?
Merkez Bankası tahmininin yanı sıra Orta Vadeli Program (OVP), Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKE) beklentileri de zam hesaplamalarında öne çıkıyor.
OVP tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda toplam zam oranının yüzde 7 olması öngörülüyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63, altı aylık enflasyon tahmini yüzde 10,08 olarak açıklandı. Bu senaryoda zam oranının yüzde 8,02'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.
En yüksek beklenti ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'nin yüzde 30,06'lık yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 10,45 olması bekleniyor. Böylece toplam zam oranının yüzde 8,39'a yükselmesi ve en düşük memur maaşının 76 bin 116 TL'ye çıkması öngörülüyor.
POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2027 için açıklanan enflasyon tahminleri doğrultusunda kamu çalışanlarının maaşlarına yönelik hesaplamalar da yapıldı. Mevcut maaşlar üzerinden hazırlanan tabloda uzman doktor, profesör, polis memuru, öğretmen ve hemşire gibi farklı meslek gruplarının alabileceği zamlı tutarlar yer alıyor.
Tablodaki tutarlar, paylaşılan mevcut maaşlar ve yüzde 7,91'lik tahmini artış üzerinden hesaplanmıştır. Kesinleşmiş Ocak 2027 maaşları değildir.
MESLEK MESLEK 2027 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ
Tabloda, güncel maaşlar ile farklı enflasyon beklentilerine göre ortaya çıkan olası zamlı tutarlar karşılaştırılıyor. Belirtilen rakamlar tahmini hesaplamalara dayanıyor ve henüz kesinleşmiş maaşları yansıtmıyor.