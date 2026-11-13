Milyonlarca memurun gözü bu rakamlarda! Ocak 2027 zamlı maaş hesabı | Ocak 2027'de memur maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2,78'e ulaşacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak 2027 için toplam artış oranı yüzde 7,91 olarak öngörülüyor.

Bu senaryoda en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL'den 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL 77 kuruştan yaklaşık 34 bin 21 TL'ye yükselmesi bekleniyor.