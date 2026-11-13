Tansaş Gross marketler İzmir’e geri dönüyor

TEMELLERİ 1973 yılında İzmir'de atılan İzmir'in perakende markası Tansaş, başlatılan gizemli kampanya ile İzmir'e geri dönüyor. Migros, Macrocenter, Mion, Petimo, Ramstore markalarının yanı sıra Tansaş Gross'u çatısı altında bulunduran Anadolu Grubu, Tansaş Gross'ları İzmir'de de çok yakında açıyor. Kentin birçok noktasındaki billboardlarda "Büyük Aşkımıza Büyüyüp Dönüyoruz!", "Beklemede Kalın!" başlıklı afişlerle kampanya başlatılırken, Bornova başta olmak üzere kentin farklı akslarında yeni mağazalar açılacağı öğrenildi. Tansaş Gross şu an İstanbul ve Sakarya'da hizmet veriyor.