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Haberler Ekonomi Son gün bugün! Araç sahipleri dikkat! Yarın başlıyor, uymayana 6 bin TL ceza kesilecek

Son gün bugün! Araç sahipleri dikkat! Yarın başlıyor, uymayana 6 bin TL ceza kesilecek

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasında geri sayım başladı. 15 Kasım'da başlayacak uygulama kapsamında, şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar kış lastiği takmak zorunda olacak. Kurala uymayan araç sahiplerine ise 6 bin TL idari para cezası kesilecek. İşte uygulamanın tüm detayları...

SABAH

Giriş Tarihi:

Soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım hızlandı. 15 Kasım itibarıyla başlayacak uygulamayla şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale gelecek. Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL idari para cezası uygulanacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Düzenleme kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği takması zorunlu olacak. Özel otomobiller ise yasal zorunluluk kapsamında bulunmuyor.

Bununla birlikte uzmanlar, özel araç sahiplerinin de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiğine geçmesini tavsiye ediyor. Kış lastikleri, soğuk hava ve olumsuz yol koşullarında yol tutuşunu destekleyerek sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 6 BİN TL

2026 yılı için kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan araçlara uygulanacak idari para cezası 6 bin TL olarak belirtiliyor. Uygulamanın başlamasına kısa süre kala sürücüler lastik değişimi için servislere yönelirken birçok işletmede yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik servislerinde de değişim işlemleri hız kazanmış durumda. Yoğunluğu yönetmek isteyen bazı işletmeler randevu sistemiyle hizmet veriyor.

Jant ölçüsüne göre değişen fiyatlar şu şekilde:

13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

18 inç jantlar: 2.000 TL

19 inç jantlar: 2.250 TL

20 inç jantlar: 2.500 TL

21 inç jantlar: 3.000 TL

Geçtiğimiz yıl 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için 1.300 TL seviyesinde olan lastik değiştirme ücretlerinde artış yaşandı.

LASTİK OTELİ ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

Mevsim geçişlerinde kullanılmayan lastiklerini servislerde muhafaza etmek isteyen araç sahipleri için lastik oteli hizmeti de sunuluyor. Dört lastiğin saklanması için talep edilen ücret, lastik sökme ve takma işlemi için alınan ücretle aynı seviyede uygulanıyor.Sürücülerin hem cezai yaptırımlarla karşılaşmamak hem de kış şartlarında güvenli seyahat edebilmek için lastik değişimlerini zamanında yaptırmaları önem taşıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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