Son gün bugün! Araç sahipleri dikkat! Yarın başlıyor, uymayana 6 bin TL ceza kesilecek

LASTİK OTELİ ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

Mevsim geçişlerinde kullanılmayan lastiklerini servislerde muhafaza etmek isteyen araç sahipleri için lastik oteli hizmeti de sunuluyor. Dört lastiğin saklanması için talep edilen ücret, lastik sökme ve takma işlemi için alınan ücretle aynı seviyede uygulanıyor.Sürücülerin hem cezai yaptırımlarla karşılaşmamak hem de kış şartlarında güvenli seyahat edebilmek için lastik değişimlerini zamanında yaptırmaları önem taşıyor.