SON DAKİKA: Ankara'da acı veda! Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimiz için tören düzenleniyor

Türkiye, Malatya Yeşilyurt'ta yaşanan helikopter kazasında şehit düşen 4 kahraman askerine ağlıyor. Şehitlerimiz için Ankara'da askeri tören düzenlenirken, kahraman askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak. Binbaşı Erdem Çimen İzmir'de, Orhun Pınar Sincan'da, Astsubay Serkan Önder Kayseri'de, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ise Hatay'da defnedilecek. Geride eşlerini, evlatlarını ve tarifsiz bir acıyı bırakan şehitlerimizin hatırası yüreklerde yaşayacak.

CANLI YAYIN

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan kahramanlar, dün sabah Ankara'ya gönderildi. Bugün Ankara'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilecek olan şehitlerden babası da emekli albay olan Binbaşı Erdem Çimen 2, Orhun Pınar bir çocuk babasıydı. Astsubay Serkan Önder'den geriye ise 9 aylık kızı kaldı. Astsubay Hüseyin Zehir'in öğretmen eşi, şehadet haberini ailesini ziyarete gittiği Tekirdağ'da öğrendi. Kaza kırım ekiplerinin çalışmaları sürerken adli soruşturmayı bir başsavcı vekili ve 2 savcı yürütüyor.