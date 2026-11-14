SON DAKİKA: Ankara'da acı veda! Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimiz için tören düzenleniyor

Türkiye, Malatya Yeşilyurt'ta yaşanan helikopter kazasında şehit düşen 4 kahraman askerine ağlıyor. Şehitlerimiz için Ankara'da askeri tören düzenlenirken, kahraman askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak. Binbaşı Erdem Çimen İzmir'de, Orhun Pınar Sincan'da, Astsubay Serkan Önder Kayseri'de, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ise Hatay'da defnedilecek. Geride eşlerini, evlatlarını ve tarifsiz bir acıyı bırakan şehitlerimizin hatırası yüreklerde yaşayacak.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan kahramanlar, dün sabah Ankara'ya gönderildi. Bugün Ankara'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilecek olan şehitlerden babası da emekli albay olan Binbaşı Erdem Çimen 2, Orhun Pınar bir çocuk babasıydı. Astsubay Serkan Önder'den geriye ise 9 aylık kızı kaldı. Astsubay Hüseyin Zehir'in öğretmen eşi, şehadet haberini ailesini ziyarete gittiği Tekirdağ'da öğrendi. Kaza kırım ekiplerinin çalışmaları sürerken adli soruşturmayı bir başsavcı vekili ve 2 savcı yürütüyor.
PARÇALAR EVE İSABET ETTİ
Kazanın meydana geldiği bölgede helikopterden kopan parçaların yakındaki bir eve isabet ettiği, düşüşün ardından çıkan yangının eve sıçradığı öğrenildi. Evde bulunan iki yaşlı vatandaş olaydan yara almadan kurtulurken, yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Kazanın ardından güvenlik çemberine alınan bölgede askeri personel ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları dün gün boyu devam etti. Helikopter enkazının bulunduğu alan çelik bariyerlerle çevrilirken yetkili personel dışında bölgeye girişlere izin verilmedi. kazayla ilgili başlatılan soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
ALEVLER PENCEREYE KADAR GELDİ
Helikopterin düştüğü yerdeki Topsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Bekir Karaca, evinde oturduğu sırada aniden büyük bir ses duyduklarını anlatarak "Hemen ardından, alevlerin evimizin pencerelerine kadar ulaştığını gördük. Hemen dışarı çıktık ve helikopter düştüğünü öğrendik. Yardım etmek için koştuk ama alevlerden yaklaşamadık" dedi. Bölgedeki konteyner kentte kalan vatandaşlardan Abuzer Çakaş, "Helikopter düşmeden önce sesi değişti. Gelen hırıltı sonrası 200 metre ilerledi yere çakıldı. Ben konteynerimde çay içiyordum. Düşme sonrası gittik. Patlama olunca yaklaşamadık" dedi. Erdal Kurtoğlu ise "Konteynerdeyken ses geldi. Dışarı çıktığımda yanıyordu. Bir patlama oldu. Biz arka tarafa koştuk. Elimizden bir şey gelmedi" dedi.
2 ÇOCUK BABASIYDI...
Şehitlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), evli ve 2 çocuk babasıydı. Çimen'in şehadet haberinin ulaşmasının ardından İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.
Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'den geriye de 9 aylık kızı Gökçe kaldı. Eşi Öznur Önder, gözyaşlarına boğulurken şehidin Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar da (37) evli ve bir çocuk babasıydı. Şehadet haberi ulaşınca Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evinin yakınında da taziye çadırı kuruldu.
Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir de ev ve 3 yaşında bir erkek çocuk babasıydı. Malatya'da öğretmen olarak görev yapan eşi Cansu Zehir ise ailesini ziyaret için Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeydi. Acı haberi de bu ziyarette aldı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Hüseyin Zehir'in memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi.