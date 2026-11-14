İzmir'de 22 günlük karanlık pusu! Gözde Akbaba cinayetinde gerekçeli karar çıktı

"YAPACAĞIM, EVİNİ DE BULDUM"

Kararda sanığın aynı gün "Pınar" adlı sosyal medya kullanıcısına "Yapacağım, evini de buldum" şeklinde mesaj gönderdiği ifade edildi.

"EYLEM TASARLANDI"

Mahkeme, sanığın adresi öğrenmesinin ardından geçen sürede maktule ulaşmaya çalışmasını, olay günü evinden çıkmasını beklemesini ve ardından saldırmasını birlikte değerlendirerek eylemin tasarlanarak gerçekleştirildiği sonucuna vardı.



Kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:



"Sanığın, maktulü öldürmeyi gerektirecek seviyede husumetinin bulunduğu, maktulün diz altı bölgesine bitişik atış yaparak büyük damar yaralanmasına ve neticeten ölüme sebebiyet verebileceğini bildiği, bu nedenle öldürme kastıyla hareket ettiği, sanığın eylemiyle 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğu dosya kapsamında maktulden kaynaklanan haksız bir eyleminin varlığına yönelik tam bir vicdani kanaat elde edilemediğinden sanık lehine haksız tahrik koşullarının oluşmadığı değerlendirilmiştir."