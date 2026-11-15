Haberler Ekonomi Doğal gazda kış desteği artıyor: 20 milyon aboneye fatura müjdesi Doğal gazda kış desteği artıyor: 20 milyon aboneye fatura müjdesi Doğal gazda kademeli tarife sistemine yönelik yapılan yeni düzenlemeyle kasım ve aralık aylarına ilişkin limitler artırıldı. Düzenleme sayesinde 100 metreküp doğal gaz tüketen abonelerin faturasında yaklaşık 900 TL daha az ödeme yapılması öngörülüyor. SABAH









Havaların mevsim normallerinin üzerinde soğuk seyretmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bu yıl doğalgazda ilk kez geçilen kademe uygulamasına ekim ayında takılanların sayısı beklenenin üzerinde olunca, kasım ve aralık limitleri artırıldı. Böylece doğalgazın desteklemesiz fiyatının ödendiği kademe-2'ye geçiş sınırlandırılarak vatandaşın 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödemesi sağlanacak. Yani İstanbul'da kasımda 100 metreküp tüketime 2 bin 700 TL yerine bin 800 TL fatura gelecek.

1.8 MİLYON KİŞİ KADEMEDE

Enerji Bakanlığı'nın 4 Nisan 2026 itibarıyla geçtiği doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devreye alındı. Kademe ortalamaları önceki yılların hava durumlarına ve yakılan gaz miktarına göre belirlenirken, bu kış sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altında olması ihtimali bakanlığı harekete geçirdi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Bakanlığa bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), kasım ve aralık kademe limitlerini yeniden belirledi. Böylece Türkiye'deki 21.8 milyon doğalgaz abonesi içerisinde desteklenen abone sayısı 19 milyondan 20 milyona çıkarılırken, kademe uygulamasından etkilenecek abone sayısı 1.8 milyona düşürüldü.