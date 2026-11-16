COP31 kapsamında Mavi Vatan temizliği

ANTALYA'DA COP31 kapsamında düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde dalgıçlar, denizden plastik şişe, kola ve alkollü içki kutularının yanı sıra kıyafet ve çeşitli atıklar çıkardı. Etkinlik; Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Sualtı Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

YILDA 5 KEZ YAPILIYOR

DALGIÇLAR deniz dibinde temizlik yaparken, etkinliğe katılan çocuklar kıyı temizliğine destek vererek atılan çöpleri topladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim İlhami Koç, Antalya'nın yüzyılda bir yaşanabilecek organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptığını söyledi. COP31, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve çevre ile iklim değişikliği konularının ele alındığı önemli bir etkinlikti. Koç'a göre deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği yıl içinde 5 kez gerçekleştiriliyor. Koç, şöyle devam etti: "Bunu iştirakçi belediyelerimiz ve sualtı kulübü derneklerimizle birlikte yapıyoruz. Bugün dalgıçlarımız deniz dibinde temizlik yaparken, biz de çocuklarımızla birlikte kıyı temizliğini gerçekleştirdik. Netice itibarıyla bu deniz bizim. Geleceğe bir nefes olmamız lazım. Mavi bizim, yeşil bizim. Dünyanın en iyi destinasyonlarından birine sahip bir şehirde yaşıyoruz. Burası bu nedenle tercih edildi" Vatandaşları COP31 etkinliklerinin yapıldığı EXPO alanına çağıran Koç, "Oradaki katılımcıları, çevreyle ilgili çalışmaları görsünler. Evlerinden çıksınlar, çocuklarını alıp gezdirsinler. Orada neler yapılıyor, geleceğe dair neler planlanıyor görmelerini istiyoruz" diye konuştu.