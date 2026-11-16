‘Emeklilerimize yönelik iyileştirmeler yapacağız’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu alanda bir mali alan açtıklarını söyledi. Şimşek, 2027 bütçesi ve sonrasına bakılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

'BÜYÜK BİR BAŞARI VAR'

"2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler kat ettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var." Oluşturulan bu üç mali alanın öncelikli olarak emekliler için değerlendirileceğini aktaran Şimşek, "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız" diye konuştu.