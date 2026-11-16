‘Emeklilerimize yönelik iyileştirmeler yapacağız’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu alanda bir mali alan açtıklarını söyledi. Şimşek, 2027 bütçesi ve sonrasına bakılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
'BÜYÜK BİR BAŞARI VAR'
"2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler kat ettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var." Oluşturulan bu üç mali alanın öncelikli olarak emekliler için değerlendirileceğini aktaran Şimşek, "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız" diye konuştu.
'BÜTÜN EMEKLİLERE DOKUNULACAK'
DÜZENLEMENIN detaylarına ilişkin daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, yapılacak çalışmanın kapsayıcı ve adil olacağını belirtti. Ödemelerin yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre farklılaştırılacağını aktaran Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi.
161 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI
BAKAN Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin de konuştu. Fon soruşturmaları kapsamında yürütülen tasfiye sürecinin planlanandan daha hızlı ilerlediğini belirten Şimşek, bugüne kadar 131 fondan 119'unun tasfiyesinde 444 bin 987 kişiye toplam 161 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Yatırımcıların 371 bin 21'inin net yatırım tutarını geri ald-ı ğını ifade eden Şimşek, tasfiye sürecinde şeffaflık, adalet ve kamu kaynaklarının kullanılmaması ilkelerinin esas alındığını vurguladı. Şimşek ayrıca, İncelemelerin büyük bölümünün kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.