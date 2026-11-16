Koruyucu ailelere kasımda 228 milyon 334 bin lira destek ödemesi yapıldı

Göktaş, yazılı açıklamasında, çocukların aile ortamında sevgi ve şefkatle büyümelerine büyük önem verdiklerini belirterek, biyolojik ailelerinden ayrı kalan çocukların devlet güvencesinde aile temelli bakım modellerinden yararlanmasını öncelediklerini ifade etti.

Koruyucu aile hizmetiyle çocukları kendilerine kucak açan ailelerle buluşturduklarına işaret eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetinin her geçen gün güçlendiğini, 2012'de koruyucu aile yanında 515 çocuğun bulunduğunu, bugün ise sayının 11 bin 89'a ulaştığını kaydetti.

Bakan Göktaş, 0-6 yaş grubundaki 4 bin 310 çocuğun koruyucu ailelerinin şefkatiyle büyüdüğünü, 1278 özel gereksinimli çocuğun da koruyucu aile hizmeti kapsamında bakım ve koruma altında bulunduğunu belirterek, verilerin, koruyucu aile hizmetinin giderek güçlendiğini ve farklı ihtiyaçları bulunan çocukları da kapsadığını gösterdiğine dikkati çekti.

Koruyucu ailelere, çocukların bakım ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her ay düzenli destek sağladıklarını anımsatan Göktaş, "Koruyucu ailelerimize çocuk başına aylık ortalama 17 bin 632 lira destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, bu ay toplam 228 milyon 334 bin lira tutarındaki ödemeyi koruyucu ailelerimizin hesaplarına yatırdık." ifadesini kullandı.

Göktaş, devlet koruması ve bakımı altındaki çocukların eğitim, sağlık ve psikososyal gelişimlerini de yakından takip ettiklerini, kuruluşlarda 15 bin 174 çocuğa bakım ve koruma hizmeti sunduklarını da bildirdi.

KORUYUCU AİLELERİN HAKLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Koruyucu ailelerin haklarını güçlendirmeye yönelik düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Göktaş, koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde 10 gün ücretsiz izin hakkı tanındığını, sosyal güvence alanında da iyileştirmeler gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Göktaş, Geçici Koruyucu Aile Modeli ile acil korunma ihtiyacı bulunan çocukların kuruluş bakımına alınmadan doğrudan aile ortamında desteklenmesini sağladıklarını kaydederek, "Bu kapsamda 30 pilot ilimizde 440 çocuğumuzu 222 geçici koruyucu ailemizle buluşturduk. İnanıyorum ki koruyucu aile sayımız katlanarak artmaya devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı çocuklarımızın hayatına dokunmaya, onlara sevgi dolu yuvalarının kapılarını açmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.