Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanma, yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan sarı metalde yeni haftanın ikinci işlem gününde dikkat çeken bir toparlanma çabası görülüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar endeksinin etkisiyle yön arayışını sürdüren altın fiyatlarında yaşanan son değişimler merak konusu oldu. Özellikle elinde gram ve çeyrek altın bulunanlar, 17 Kasım Salı günü açıklanan güncel rakamları araştırmaya başladı. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın bugün kaç TL'den işlem görüyor?

Enflasyon , Fed ve dolar beklentilerinin baskısı sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş , 2027 yılı için yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. A Para kanalında sabah saatlerinde yayınlanan canlı yayında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki oynaklığın 2027 yılını da zorlaştıracağına dikkat çekti.

ABD'deki siyasi atmosferin ve sert söylemlerin piyasaları doğrudan etkilediğini belirten Memiş, yatırımcıları bekleyen süreci şu sözlerle değerlendirdi:

Trump faktörü piyasalardaki manipülasyon piyasasının devamını işaret ediyor. Muhtemelen yine 2027 yılında yatırımcılar için zorlu bir yıl olacak. Finansal piyasalarda muhtemelen yine kimsenin kazanamadığı bir sürece hazırlık yapıyorlar. Söylemlerin bu kadar değişken olması, piyasaların sürekli manipüle edilmesi bir noktada riskli. Yatırımcıların da 2026 yılında olduğu gibi 2027 yılında da kazanamayacağı bir ortam ortaya çıkıyor.