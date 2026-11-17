Antalya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğiyle düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede parlamentoların rolü ve Türkiye'nin iklim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin COP31 başkanlığını diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde yürüttüğünü aktaran Kurum, ülkelerin kalkınma yolları, enerji sistemleri ve finansmana erişim imkanlarının birbirinden farklı olduğuna işaret etti.

'KONUŞULANLAR BURADA KALMAMALI'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı adil geçiş çağrısına da değinen Kurum, ülkelerin kalkınma haklarının korunması ve finansman ihtiyacının karşılanması gerektiğini belirterek, "Dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor. Biz uygulama COP'u derken bunu kastediyoruz. Antalya'da konuşulanların konferans salonlarında, bu odalarda kalmasını istemiyoruz. Hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve insanların hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istiyoruz" dedi.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR

Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim politikalarında TBMM'nin önemli rol üstlendiğini belirterek, 2021'de Paris Anlaşması'nın onaylandığını, 2025'te ise Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun kabul edildiğini hatırlattı. İklim Kanunu ile emisyon azaltımı, iklim değişikliğine uyum, emisyon ticaret sistemi ve adil geçiş gibi alanların yasal çerçeveye kavuştuğunu ifade eden Kurum, düzenlemenin kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör için iklim politikalarının uygulanmasında hukuki zemin oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin enerji dönüşümüne de değinen Kurum, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63'e ulaştığını, Milli Enerji 2040 vizyonu kapsamında güneş ve rüzgar enerjisinde 175 gigawatt kurulu güç hedeflendiğini açıkladı. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası boyuta taşındığını belirten Kurum, iklim ve çevre hedeflerinde kalıcı sonuçlar elde edilmesi için mevzuatın, yerel yönetimlerin, özel sektörün, finansman kaynaklarının ve vatandaşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

'GERÇEK SINAVIMIZ SONRA'

Kurum, "Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak. Bir parlamenterin önüne bir süre sonra bir enerji kanunu gelecek. Bir bütçe cetvelinde dirençli şehirler için ayrılan kaynak görüşülecek. Bir komisyonda su güvenliği konuşulacak. Bir başka komisyonda yeni bir iklim yatırımı için hukuki düzenleme yapılacak. COP31'in gerçek karşılığını işte o anlarda göreceğiz. Antalya'dan birbirimize uygun cümleler yerine takip edilebilir işler bırakalım. Bir yıl sonra dönüp bakalım, hangi kanun ilerledi, hangi yatırım başladı, hangi şehir daha dirençli hale geldi? Hangi kaynak gerçekten o ihtiyacı olan insanlara ulaştı? Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Tecrübelerimizi paylaşalım. Parlamentoların gücü, geleceği konuşabilmesinin yanında geleceği hukukla şekillendirebilmesindedir" ifadelerini kullandı.