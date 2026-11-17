KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, sonraki aylarda öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Mevcut ödeme uygulamasına göre ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara aktarılıyor.

İlk ödeme için ise öğrencilerin GSB tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Taahhütname onay süreci 11 Kasım itibarıyla sona ermişti.

2026 KYK BURSU NE KADAR? LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖDEMELERİ

2026 yılında geçerli KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Öğrencilerin hesaplarına yatırılacak aylık ödeme miktarları şöyle: