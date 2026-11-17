2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Başvuru sonuçlarının açıklanması ve taahhütname onay işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) çevrildi. Özellikle ilk kez burs alacak öğrenciler, kasım ayı içerisinde hesaplarına ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
KYK BURSU YATTI MI 2026?
KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara aktarılıp aktarılmadığı öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. 17 Kasım 2026 itibarıyla öğrenciler, ilk ödemeye ilişkin resmi duyuruları takip ediyor.
Geçmiş yıllardaki uygulamalarda ilk burs ve kredi ödemeleri, başvuru sonuçlarının açıklanması ve taahhütname onaylarının tamamlanmasının ardından kasım veya aralık ayında toplu olarak yatırılmıştı.
Bu yıl da ilk ödemenin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, GSB tarafından açıklanacak ödeme takvimi bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, sonraki aylarda öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Mevcut ödeme uygulamasına göre ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara aktarılıyor.
İlk ödeme için ise öğrencilerin GSB tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Taahhütname onay süreci 11 Kasım itibarıyla sona ermişti.
2026 KYK BURSU NE KADAR? LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖDEMELERİ
2026 yılında geçerli KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Öğrencilerin hesaplarına yatırılacak aylık ödeme miktarları şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde öğrencilerin eğitim düzeyleri esas alınıyor.
KYK BURSU HANGİ HESABA YATIRILACAK?
KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, tanımlanan banka hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, kendilerine ait hesapları ve ödeme durumlarını ilgili bankanın mobil uygulaması veya dijital kanalları üzerinden kontrol edebiliyor.
Ödeme tarihine ilişkin resmi duyurular için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.