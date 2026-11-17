Haberler İzmir NATO'dan İzmir'de tarihi uzay kararı! Acil durumlarda devreye girecek... NATO'dan İzmir'de tarihi uzay kararı! Acil durumlarda devreye girecek... NATO'nun yeni uzay girişimi İzmir'de düzenlenen konferansta başlatıldı. Askerî amaçlı uydular için acil fırlatma imkanı oluşturmayı hedefleyen projede Türkiye de finansman taahhüdünde bulunan ülkeler arasında yer aldı. AA









NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, askerî amaçlı uyduların uzaya fırlatılmasını güvence altına almayı hedefleyen çok uluslu STARLIFT girişimi, İzmir'de düzenlenen NATO EDGE 26 konferansında başlatıldı. 2024'ten bu yana geliştirilen STARLIFT, katılımcı ülkelerin ticari fırlatma hizmeti sağlayıcıları ve uzay limanlarıyla çalışarak uzaya erişimi daha dayanıklı, ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilen ve maliyet açısından daha etkin hâle getirmeyi amaçlıyor.

İHTİYAÇLARA HIZLA YANIT VERECEK Girişim, askerî kullanıcılara ticari roketlerle fırlatma için yer ayarlanmasını kolaylaştıracak bir hizmet sunacak. Bu hizmet, NATO ülkeleri ve Güney Kore'deki uzay limanlarından oluşan bir ağa dayanacak. STARLIFT ayrıca uyduların acil olarak fırlatılması dâhil, ihtiyaçlara hızla yanıt verebilen uzay operasyonlarına ilişkin konseptlerin geliştirilmesi ve test edilmesi için platform sağlayacak.