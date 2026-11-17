YARGITAY KARARI BOZDU



Avukatları, sanığın olay anında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini, epilepsi hastası olduğunu ve eylemi bilinç dışı gerçekleştirdiğini savunarak karara itiraz etti. İtiraz üzerine Yargıtay, kişinin geçici bir nedenle fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı TCK'nin 34. maddesi yönünden bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

CANİ ANNEDEN PİŞKİN İSTEK "EV HAPSİNE DAHİ RAZIYIM"



Olayla ilgili davanın 2. celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Merve T., avukatları ve eşi Hakan T. katıldı. Savunmasında eylemi isteyerek yapmadığını söyleyen sanık, "6 yıla yakındır cezaevindeyim. Psikolojik olarak zorluk çekiyorum. Çocuklarım ben olmadan büyüyor. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun dosyaya ulaştığını ancak eksikliklerin tamamlanması gerektiğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.