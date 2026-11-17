ZİRAAT, HALKBANKASI,VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU | 2026 Güncel emekli promosyonu ne kadar oldu?

Emekli promosyonlarında kasım ayı hareketliliği sürüyor. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği kampanyalarda gözler kamu bankalarına çevrildi. Ziraat Bankası , Halkbank ve VakıfBank 'ın Kasım 2026 dönemine ait emekli promosyon ödemeleri ve başvuru koşulları belli oldu.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Vakıfbank'ta toplam 30 bin TL'ye varan promosyon imkanı bulunmaktadır.

12 bin TL'ye kadar nakit promosyona ek olarak Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılacak alışverişlerde toplam 18 bin TL'ye varan ek nakit kazanım fırsatı verilmektedir.

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL