Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı yeni tip T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2016 yılında başlayan uygulamanın ardından ilk kez düzenlenen belgelerde 10 yıllık geçerlilik süresi dolmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar tamamlanması gereken yenileme işlemleri için vatandaşlara çağrıda bulunurken, açıklanan rakamlar dikkat çekti. Peki, hangi belgelerin süresi doluyor, kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılıyor? 2026 yılı yenileme ücretleri ne kadar?