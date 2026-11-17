Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı yeni tip T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2016 yılında başlayan uygulamanın ardından ilk kez düzenlenen belgelerde 10 yıllık geçerlilik süresi dolmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar tamamlanması gereken yenileme işlemleri için vatandaşlara çağrıda bulunurken, açıklanan rakamlar dikkat çekti. Peki, hangi belgelerin süresi doluyor, kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılıyor? 2026 yılı yenileme ücretleri ne kadar?
487 BİN 596 BELGE İÇİN YENİLEME GEREKİYOR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre, 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 T.C. kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesinin geçerlilik süresi sona erecek. Böylece toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekecek. Geçerlilik süresi dolan belgeler resmi işlemlerde kullanılamayacak.
2027-2031 YILLARI ARASINDA BÜYÜK YOĞUNLUK BEKLENİYOR
Yenileme süreci yalnızca 2026 yılıyla sınırlı kalmayacak. Açıklanan verilere göre 2027-2031 döneminde toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin geçerlilik süresi dolacak. Özellikle 2029 yılında 16 milyon 476 bin 649 belgenin yenilenmesi gerekecek.
KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Kimlik kartı veya sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu işlemlerini şu kanallardan gerçekleştirebiliyor:
İnternet: randevu.nvi.gov.tr
e-Devlet: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri randevu hizmetleri
Telefon: Alo 199 Çağrı Merkezi
Randevu alan vatandaşların gerekli ücretleri ödedikten sonra nüfus müdürlüklerine şahsen başvurması gerekiyor. Yeni belgeler, başvuruda belirtilen adreslere gönderiliyor.
2026 KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan yenileme ücretleri de vatandaşların gündeminde.
Buna göre: T.C. kimlik kartı yenileme ücreti: 220 TL
Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 2 bin 115 TL
Yetkililer, yeni yılda ücretlerin yeniden değerleme oranı doğrultusunda artabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yenileme süresi dolan vatandaşların işlemlerini yıl sonuna bırakmaması önem taşıyor.