Son dakika İzmir haberleri... Merkez Bankası'nın ekim ayı Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi açıklandı; İzmir hem satışta hem de kirada aylık düşüş yaşayarak İstanbul ve Ankara'dan ayrıştı. İşte İzmir piyasasındaki o çarpıcı değişimin tüm detayları...
Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 21,1 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 240,9 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,6 azaldı.
KFE ekimde aylık bazda İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 1,6 artarken, İzmir'de yüzde 0,6 azaldı. Endeks değerleri ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 24,8, Ankara'da yüzde 22,7 ve İzmir'de yüzde 17,9 arttı.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 24,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.
Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 yükselirken, reel olarak yüzde 4,1 azaldı. YKKE, ekimde İstanbul'da yüzde 0,5, İzmir'de yüzde 1,3 azalırken, Ankara'da yüzde 1,3 arttı.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 31, Ankara'da yüzde 26,6 ve İzmir'de yüzde 20 arttı.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,2 ile Adana, Mersin bölgesinde gözlendi.
İZMİR'DE KONUT SATIŞLARI %24,3 ORANINDA AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılı Ekim ayında İzmir'de 8 bin 986 olan konut satışı 2026 yılı Ekim ayında %24,3 oranında azalarak 6 bin 803 oldu.
Ülkemiz genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 oranında azalarak 131 bin 72 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 753 ile İstanbul, 11 bin 515 ile Ankara ve 6 bin 803 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 136 ile Ardahan, 120 ile Tunceli ve 78 ile Hakkari olarak gerçekleşti.
İZMİR'DE BİN 964 KONUT İLK DEFA SATILDI
İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında azalarak bin 964 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %28,9 oldu.
İZMİR'DE 4 BİN 839 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,9 oranında azalarak 4 bin 839 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %71,1 oldu.
İZMİR'DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI BİN 263 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %19,0 oranında azalarak bin 263 oldu. Ekim ayında satışı yapılan konutların %18,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.
İZMİR'DE EKİM AYINDA YABANCILARA 35 KONUT SATILDI
İzmir'de Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 oranında azalarak 35 olarak gerçekleşti.
Ülkemiz genelinde yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 oranında artarak 2 bin 259 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında azalarak 17 bin 567 olarak gerçekleşti. Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 477 ile Rusya Federasyonu, 193 ile İran ve 159 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.
KONUT SATIŞLARINDA MENEMEN İLK SIRADA
İzmir'de 2026 yılı Ekim ayında en fazla konut satışı Menemen'de gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Menemen'de 855 konut satılırken Menemen'i 716 konut satışı ile Buca, 587 konut satışı ile Karşıyaka, 570 konut satışı ile Torbalı, 561 konut satışı ile Bayraklı, 387 konut satışı ile Çiğli, 383 konut satışı ile Karabağlar, 359 konut satışı ile Konak ve 307 konut satışı ile Bornova takip etti.
İZMİR'DE İŞ YERİ SATIŞLARI %33,4 ORANINDA AZALDI
İzmir'de iş yeri satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4 oranında azalarak 805 oldu. İş yerlerinin 206'sı ilk el satış olarak yapılırken, 2. el iş yeri satışları ise 599 olarak gerçekleşti.