Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,6 azaldı. KFE ekimde aylık bazda İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 1,6 artarken, İzmir'de yüzde 0,6 azaldı. Endeks değerleri ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 24,8, Ankara'da yüzde 22,7 ve İzmir'de yüzde 17,9 arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 24,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 yükselirken, reel olarak yüzde 4,1 azaldı. YKKE, ekimde İstanbul'da yüzde 0,5, İzmir'de yüzde 1,3 azalırken, Ankara'da yüzde 1,3 arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 31, Ankara'da yüzde 26,6 ve İzmir'de yüzde 20 arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,2 ile Adana, Mersin bölgesinde gözlendi.

İZMİR'DE KONUT SATIŞLARI %24,3 ORANINDA AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılı Ekim ayında İzmir'de 8 bin 986 olan konut satışı 2026 yılı Ekim ayında %24,3 oranında azalarak 6 bin 803 oldu.

Ülkemiz genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 oranında azalarak 131 bin 72 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 753 ile İstanbul, 11 bin 515 ile Ankara ve 6 bin 803 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 136 ile Ardahan, 120 ile Tunceli ve 78 ile Hakkari olarak gerçekleşti.